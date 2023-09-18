日媒：金正恩訪俄是向中國表達對朝支援不滿

朝鮮領導人金正恩結束為期六天的俄羅斯訪問，星期天（9月17日）乘坐專列回國。日本媒體分析說，金正恩在新冠疫後的首次外訪選擇了俄羅斯，此舉是委婉地向中國表達對朝支援的不滿。



朝中社17日報道，朝鮮領導人金正恩16日與俄羅斯國防部長紹伊古的陪同下，參觀俄國可攜帶核彈頭的戰略轟炸機、極音速導彈和軍艦。同時，金正恩13日在遠東地區阿穆爾州的東方航天發射場會見俄羅斯總統普京，討論軍事事項、烏克蘭戰爭，以及加強雙方合作。金正恩稱此行正值「朝鮮與俄羅斯關係發展史上，開啟友誼、團結、合作的嶄新鼎盛期」。

金正恩在10日乘專列由朝鮮平壤出發赴俄，此次訪俄達六天，是他上任後出訪時間最長的一次。

尹錫悅：韓美延伸威懾力量將發展成共同協商行動一體型體系

韓國總統尹錫悅17日接受美聯社的書面採訪時強調：「國際社會應該對朝俄行動更加團結。韓美兩國再次確認，朝鮮的任何核攻擊都將面臨韓美立即應對，這將最終導致朝鮮政權的滅亡。」

尹錫悅還說：「今後韓美延伸威懾力量，將發展成兩國共同協商、決定、行動的一體型體系。這將有效遏制朝鮮任何的核導彈威脅。」

日本《朝日新聞》14日報道，2012年上任的金正恩首次出訪地是北京。金正恩在2018年3月訪問北京時曾說：「我的首訪地選擇中國的首都是理所當然的。」2018年他和時任美國總統特朗普舉行會談前後，還特地會見中國國家主席習近平。因此，原本外界推測，疫情解封後，金正恩會先訪問北京。但金正恩選擇先訪俄羅斯，可能是表達他對中方的經濟援助等方面感到不滿。

報道還指出，中國一直站在朝鮮的背後發揮影響力，因此（對金正恩的訪俄）有可能感到不悅。

據了解，自金正恩上任至2020年1月朝鮮因疫情封鎖邊境為止，訪華共四次，而訪俄只有一次。

《讀賣新聞》認為，金正恩選擇俄羅斯作為疫情後的第一個出訪地，可視為中國對朝影響力下降。如果朝俄加強軍事合作，半島緊張局勢升級，韓美日安保方面的合作可能會進一步加強。有分析師認為，中國為了顯示對朝鮮的影響力，可能會邀請金正恩等朝鮮領導層官員的訪華。

韓國峨山政策研究院首席研究委員車斗鉉對《讀賣新聞》說，金正恩訪俄的目的在於牽制韓美日同盟。中國對韓美日首腦會談「過分干涉中國內政」表現出警戒心，但對朝鮮而言，中國消極應對三國聯盟。

經濟陷入困境1月至7月朝鮮約240人餓死

另一方面，朝鮮經濟陷入困境，今年1月至7月間，朝鮮有約240人餓死，令朝鮮金氏家族愛用奢侈品的作風，更受到關注。

韓國媒體指出，從朝中社16日公開的照片顯示，金正恩的妹妹金與正15日到俄羅斯戰鬥機工廠時，手裏拿着黑色的法國名牌迪奧包包，價格大約960萬韓元（約9800新元）。

金正恩的女兒金珠愛今年3月參觀洲際彈道導彈「火星-17型」試射時，也被拍到穿着價值240萬韓元的迪奧名牌黑色外套。

值得注意的是，朝鮮已經連續17年被列為需要國際社會援糧的國家。

據聯合國朝鮮人權特別報告官今年3月提交給人權理事會（UNHCR）的報告書顯示，42%的朝鮮人口因糧食不足而營養不良。

本文獲《聯合早報》授權轉載

