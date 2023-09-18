美國務院：布林肯與韓正9月19日凌晨紐約會面

美國務院公布，美國務卿布林肯（Antony Blinken）香港時間周二凌晨在紐約與中國國家副主席韓正會晤。



▼布林肯在社交媒體X（前稱Twitter）發文，稱已抵達紐約準備出席聯合國大會：

新華社9月15日引述中國外交部發言人毛寧15日宣布：國家副主席韓正9月18日至23日出席第78屆聯合國大會一般性辯論。其間，韓正副主席將出席聯合國可持續發展目標峰會、氣候雄心峰會及中方主辦的全球發展倡議合作成果展示高級別會議等活動，並同聯合國秘書長、第78屆聯大主席及有關國家領導人舉行雙邊會晤。

布林肯會晤韓正，正值中美近日互動頻繁之際。

2023年9月16至17日，王毅與沙利文（Jake Sullivan）舉行多輪會晤。（中國外交部圖片）

中國外交部長王毅16至17日在馬耳他與美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）舉行多輪會晤，9月18日至21日訪問俄羅斯。

王毅是應俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）邀請，赴俄舉行中俄第18輪戰略安全磋商。

中國外交部網站17日晚證實王毅與沙利文的多輪會晤。部門稱雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。美國白宮也形容兩人會談坦誠、實質性以及有建設性。

北京稱雙方還討論亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題。白宮則稱兩人在會談中討論過俄烏戰爭以及台海等議題。

值得一提的是，兩人在5月10日至11日在奧地利維也納進行長達8個小時的會晤。此次會晤是「間諜氣球」事件後和中國政府換屆後，中美高級官員的首次會晤。

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry，不在圖中）2023年7月16日訪華。圖為克里18日與中國外長王毅在北京人民大會堂會面時，王毅與他打招呼。（Getty）

韓正與布林肯的會面發生在美中關係的關鍵時刻。王毅訪俄期間，將與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談，而其他多國領導人本週將往紐約參加聯合國大會。中國國家主席習近平和中國外長王毅將缺席。

王毅與沙利文的會面亦發生在朝鮮領袖金正恩剛完成對俄羅斯的6天訪問行程。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）其間暗示稱，俄方可助朝鮮製造衛星，以及金正恩與俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）討論兩國提升軍事合作的議題。

此外外界預期美國總統拜登（Joe Biden）有可能在11月舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會與習近平會面。但中方從未證實有關消息。美國白宮9月6日則稱，拜登仍有意與習近平面談，但未必會在APEC峰會場邊舉行。