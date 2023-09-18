先晤沙利文再訪俄　王毅今起程　進行中俄戰略安全磋商

中國外交部9月18日表示，外交部發言人毛寧18日公布，應俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）邀請，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9月18日至21日赴俄舉行中俄第18輪戰略安全磋商。



王毅是次訪俄行程引起外注意，根據中國外交部公布的行程，王毅16至17日在馬耳他與美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）舉行多輪會晤，16日與17日也分別與外長博奇及總統維拉會晤，18日啟程訪問俄羅斯。

中國外交部網站17日晚證實，王毅9月16至17日與沙利文舉行多輪會晤。部門稱雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。

中國外交部稱雙方同意，繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施等。

雙方還討論了亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題。

圖為2023年9月15日，美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在白宮舉行的新聞發布會發表講話。（Reuters）

美國白宮發布有關消息時稱，這是維持中美溝通的舉措，又形容兩人會談坦誠、實質性以及有建設性；北京方面亦以相同詞彙形容這一輪會談。

白宮稱兩人在會談中討論過俄烏戰爭以及台海等議題。

值得一提的是，兩人在5月10日至11日在奧地利維也納進行了長達8個小時的會晤。此次會晤是「間諜氣球」事件後和中國政府換屆後，中美高級官員的首次會晤。

2023年9月16至17日，王毅與沙利文（Jake Sullivan）舉行多輪會晤。（中國外交部圖片）

兩人會面發生在美中關係的關鍵時刻。王毅18日訪俄期間，會與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談，而其他多國領導人本週將往紐約參加聯合國大會。中國國家主席習近平和中國外長王毅將缺席。

王毅與沙利文的會面亦發生在朝鮮領袖金正恩剛完成對俄羅斯的6天訪問行程。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）其間暗示稱，俄方可幫助朝鮮製造衛星，以及金正恩與俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）討論兩國提升軍事合作的議題。

此外外界預期美國總統拜登（Joe Biden）有可能在11月舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會與習近平會面。但中方從未證實有關消息。美國白宮9月6日則稱，拜登仍有意與習近平面談，但未必會在APEC峰會場邊舉行。