美軍參聯會主席米利：烏克蘭想要逐出所有俄軍　門檻很高

美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）說，儘管烏克蘭反攻行動沒有「失敗」，基輔想要把俄羅斯軍隊逐出國境仍面臨「非常高的門檻」。



法新社報道，米利星期天（9月17日）說，烏軍目前的反攻比計劃預期來得「更緩慢」，但是「一直穩步向前」。

他說，一些聲音認為烏軍的反攻「多多少少已經失敗，但它沒有」。他強調烏軍還擁有「大量的戰鬥能力，烏克蘭人並非強弩之末」。

不過，談及烏軍達成包括挺進南部海岸、收復馬里烏波爾（Mariupol）等更遠大目標的可能性時，米利稱自己不想「做出預測」。他指出，烏軍想從俄軍佔領之中解放所有烏克蘭領土，並「將烏境內所有俄羅斯人完全踢出去」的整體戰略，仍然「須要作出重大努力」。

米利說：「將所有20萬或更多的俄軍從俄佔烏克蘭領土驅逐出去，需要相當長的時間。門檻很高，這麼做需要很長時間。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

