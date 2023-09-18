菲律賓：美日澳德加法有意聯合巡邏南海

菲律賓軍方說，至少有6個國家有意安排海軍與菲律賓在局勢緊張的西菲律賓海（西菲律賓海是菲律賓主張在南海擁有主權的部分）進行聯合巡邏。



《馬尼拉時報》報道，菲律賓武裝部隊參謀長布勞納星期四（9月14日）在奎松市一軍營舉行的美菲共同防禦委員會會議場邊透露，美國、日本和澳洲早前已與菲律賓討論聯合巡邏西菲律賓海的計劃，如今德國、加拿大和法國也表示有意加入。

布勞納說：「這非常充分顯示想法一致的國家決心聯手倡導基於規則的國際秩序，確保印太地區的安全時刻獲得維護。」

中國宣稱擁有南海絕大部份主權，其中涵蓋西菲律賓海。菲律賓將自己的專屬經濟區命名為西菲律賓海。菲補給船8月為駐紮在西菲律賓海阿雲津礁的馬德雷山號軍艦運送物資時，被中國海警船以水炮驅趕，導致兩國關係更加緊張。

出席美菲共同防禦委員會會議的一名美國軍官說，美國總統拜登（Joe Biden）已表明，若菲律賓的安全形勢惡化，美國將出手相助。

美日澳不顧中國的警告，一再派遣軍艦前往南海。2021年，德國也出動驅逐艦到南海，這是近20年來德國軍艦首次進入該海域。當時的德國外長馬斯說，印太區航道不再開放和安全，德國希望參與維持這個地區的國際秩序。

加拿大和法國則於近期斐濟舉行的年度國防部長會議上，表明願與菲律賓聯合巡邏西菲律賓海。

圖為2014年3月29日，菲律賓海軍陸戰隊成員在登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）上拍照。這一艘破舊的菲海軍艦艇自1999年以來一直在仁愛礁（菲稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef）擱淺，並成為南海有主權爭議的仁愛礁上的菲軍小隊留守的地方。（Reuters）

菲稱中國船隻在菲海域集結游弋 疑大量捕撈珊瑚

菲律賓西部司令部司令、海軍中將卡洛斯（Alberto Carlos）星期六（16日）說，中國船艇9月上旬在西菲律賓海集結游弋後，菲海軍潛水員下海探查，發現伊羅基斯礁（Iroquois Reef，中國稱鱟藤礁）附近淺水區原本茂盛的珊瑚消失了。

卡洛斯懷疑中國船隻大量捕撈珊瑚，因為根據潛水員判斷，破壞是最近造成的。菲當局將與科學家及海洋專家展開更多評估。

菲軍9月6日和7日在空中巡邏時，在西菲律賓海發現數十艘中國船艇。

菲律賓前副總檢察長賈德萊扎星期六說，菲律賓可就中國船艇在西菲律賓海集結游弋的情況，再度向海牙國際仲裁庭提出仲裁申請。

菲律賓曾要求國際仲裁庭對菲中在南海的海洋權益爭端進行仲裁，仲裁庭於2016年判定中國對南海的主權聲索沒有法律依據。

本文獲《聯合早報》授權轉載

