阿爾巴尼斯訪馬尼拉　澳洲與菲律賓將結新戰略夥伴關係

澳洲和菲律賓將簽署一項新戰略夥伴關係，加強兩國的安全和經濟聯盟。



綜合路透社和法新社報道，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）星期五（9月8日）在馬尼拉，與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）舉行雙邊會議前，作此宣布。

他說，澳洲和菲律賓的關係「十分重要」，並告訴小馬可斯，當天簽署的新戰略夥伴關係，將進一步鞏固兩國77年的雙邊關係。

阿爾巴尼斯是近20年來首位訪問菲律賓的澳洲領導人。阿爾巴尼斯出席了在印尼雅加達舉行的東盟峰會後，就飛往馬尼拉。

菲律賓和中國近期因南海爭端，再次關係緊張。2016年荷蘭海牙常設仲裁法院，就菲律賓對中國在南海的主張提起的訴訟，裁定中國以「九段線」對南海的主權聲索沒有法律依據。

阿爾巴尼斯對這項裁決表示支持，他說：「澳洲支持2016年海牙仲裁法院的裁決，這項裁決是最終裁決和具有約束力的。」

小馬可斯說，菲律賓尋求抵制「無效的」海事主張，但並沒有提及中國。他對阿爾巴尼斯給予菲律賓「強大的支持」表示感謝。

菲律賓和澳洲將在星期五的雙邊會議後簽署新戰略夥伴關係協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

