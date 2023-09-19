美伊換囚｜拜登祝賀5名國民回家　萊希稱基於人道主義

美國與伊朗執行換囚和資產解凍協議。5名被伊朗扣押的美國人已抵達卡塔爾多哈，之後將轉往華盛頓。伊朗外交部亦證實，被美國扣押的5名伊朗人亦已經獲釋。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示，這次釋放5名伊朗裔美國人純粹基於人道主義，但指可以成為未來兩國進行其他人道主義行動的基礎。美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明，祝賀這5名美國人獲釋，重申他們是無辜被扣押，在經歷多年苦難後終可回家。



路透社引述了消息人士稱，這次換囚涉及美國同意解凍伊朗60億美元資金，在雙方確認60億美元自韓國轉入卡塔爾賬戶後，作為調解人的卡塔爾，派出一架飛機到德黑蘭，將這5名美國公民及其2名親屬接走。

共和黨批評，拜登此舉等同支付贖金。拜登的助手則稱，這筆錢本身屬於伊朗，且只能在美國監督下用於購買食品、藥品和其他人道主義物品。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，拜登早已表明這是艱難決定，但對拜登來說，確保遭不正當拘留的美國人能夠回家，比任何事件更重要。

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宣布制裁伊朗前總統及情報部門

拜登政府疑為重申強硬態度，18日宣布對伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）及該國情報部門實施制裁，「因為他們參與了錯誤拘留」。拜登在聲明中表示，美國將繼續讓伊朗為其挑釁行為付出代價，並在聲明中感謝卡塔爾、阿曼、瑞士和韓國政府為換囚提供協助。