韓正晤布林肯　美國務院：雙方進行了坦誠和建設性討論

中國國家副主席韓正18日在紐約召開的聯合國大會期間，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。 美國國務院表示，雙方進行了坦誠和建設性討論，雙方就俄烏戰事、朝鮮問題交換了看法；布林肯並強調台海和平的重要性。



布林肯在正式會晤前稱，世界期望中美以負責態度處理兩國關係，美國正致力於做到這一點。布林肯稱，從美國的角度來看，面對面的外交是處理中美分歧領域的最佳方式，也是探索雙方合作的最佳方式。



韓正表示，中美關係當前面對諸多困難和挑戰，中方期望美方努力落實兩國領導人達成的共識，推動兩國關係穩定發展，並認同世界需要穩定健康的中美關係。



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美國總統拜登（Joe Biden）本月表示，對中國國家主席習近平缺席在印度舉行的二十國集團（G20） 領導人峰會表示失望，但稱會「去見他」。外界認為，拜登可望在11月於三藩市的亞太經合組織（APEC）峰會上與習近平會面。不過，布林肯和韓正都未提到相關內容。

中美高層近期多次會面，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）日前才在馬耳他與王毅會面，雙方形容進行了「坦誠、實質性和建設性」的會談，過程歷時12個小時。

此外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、財政部長耶倫（Janet Yellen）和氣候特使克里（John Kerry）今年也曾訪問中國，以求緩和兩國關係，並確保雙方繼續保持溝通。