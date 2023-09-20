聯合國大會 ｜澤連斯基促各國團結抵抗俄羅斯　斥俄操控糧食短缺

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）9月19日在聯合國大會上發言，批評俄羅斯正試圖操控全球糧食短缺，以獲得國際社會承認自基輔奪取的土地。他強調，戰爭罪行必須受到懲罰，佔領者必須返回自己的土地。澤連斯基又指責，俄羅斯綁架烏克蘭兒童、實施種族滅絕，呼籲各國團結一致抵抗俄羅斯，才能集中精力應對全球挑戰。



自俄羅斯2022年全面入侵俄羅斯以來，這是澤連斯基首次親自出席聯合國大會。他在會上批評，莫斯科試圖將糧食和能源等必須品武器化，此肇不僅針對烏克蘭，也針對全球各國。他指出，俄羅斯企圖藉此換取國際承認在烏克蘭的主權，即使不是所有土地，也是已佔領的領土。

他將俄羅斯描繪成一個慣性的侵略者，提到莫斯科對摩爾多瓦（Moldova）、格魯吉亞（Georgia）和敘利亞的軍事干預；加強對白羅斯的控制；以及其對波羅的海國家的威脅。 而俄羅斯目前針對烏克蘭的戰爭，目標是將烏克蘭的土地、人民及資源，變成針對其他國家及違反國際秩序的武器。

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澤連斯基表示，已掌握數萬名被俄羅斯綁架並轉移的烏克蘭兒童名字，烏克蘭正試圖將這些兒童帶回家。「時間流逝，他們會怎樣？」他指俄國教導孩子仇恨烏克蘭，「顯然是一場種族滅絕」。

澤連斯基強調，佔領者必須返回自己的土地，國際必須團結一致，打敗侵略者。他又提到，烏克蘭正在籌備全球和平峰會，致力於確保在這次俄羅斯侵略之後，世界上再沒有任何人攻擊其他國家。他表示，峰會將邀請所有「不容忍任何侵略的國家」出席。

澤連斯基的演講贏得持續的掌聲，他以「榮耀歸烏克蘭」（Slava Ukraine）結束其講話。

《紐約時報》指出，澤連斯基計劃在20日舉行的安理會烏克蘭問題會議上，提出烏克蘭的和平方案，該方案已得到部份國家支持。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）預計也將出席安理會會議，這可能是自戰事開始以來，俄烏高層首次同桌。