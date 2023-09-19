聯合國大會｜Elon Musk：中國有潛力稱冠AI領域

美國企業家馬斯克（Elon Musk）9月18日表示，中國已成為人工智能（AI）領域的世界領導者之一，將在有關領域佔據首位。



俄衛網19日引述馬斯克在紐約聯合國大會期間與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）交談時稱：「至於你所說的在人工智能領域領先的國家，中國肯定是其中之一，是領導者之一，而且有潛力成為第一名。」

馬斯克指，雖然西方國家對中國可能缺乏人工智能監管措施表示擔憂，但他曾親自與中國領導人會面，討論人工智能的風險，他說，中國領導人對人工智能所帶來的風險非常敏感。

馬斯克表示，人工智能才是當今人類文明面臨的最大風險，但他認為這項技術仍有機會得到負責任的發展。

8月早些時候，中國國家主席習近平在約翰內斯堡舉行的金磚國家峰會上表示，人工智能是一個新領域，會帶來風險，因此金磚國家需要組建一個共同的人工智能管理機構。

英國、美國和其他國家政府以及技術製造商本身都曾指出過人工智能的風險。因此，谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、Anthropic和用人工智能開發了ChatGPT聊天機器人的OpenAI已經宣布，計劃成立一個名為「前沿模型論壇」（Frontier Model Forum）的組織，以確保人工智能模型開發的安全性。

這個組織的主要目標是：推進人工智能安全研究；確定負責任地開發和進行先進模型的最佳實踐；與政策制定者、學術界、民間團體和公司合作，分享有關信任和安全風險的知識；支持開發有助於解決關鍵社會問題的應用。

「前沿模型論壇」計劃在未來幾個月內成立一個諮詢委員會，以幫助確定其戰略和優先事項，該委員會將代表不同的經驗和觀點。創始公司還將建立關鍵的機構安排，包括章程、管理和資金，並由一個工作組和執行委員會來領導這項工作。