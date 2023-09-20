美國防高官：中國若封鎖台灣　可能以失敗收場

美國國防部印太事務助理部長拉特納（Ely Ratner）9月19日表示，如果中國大陸對台灣實施封鎖，很可能會失敗收場。他指出，封鎖將讓台灣的盟友有更多時間為台灣調動資源，且將為中國帶來毀滅性的經濟影響，並強化國際社會抵制北京的決心。



拉特納19日在眾議院軍事委員會上表示，對台灣實施封鎖很可能失敗，且為中國帶來局勢升溫的巨大風險。國防部聯合參謀部負責戰略、計劃和政策的副主任麥吉（Joseph McGee）也認為，鑑於所涉及的挑戰眾多，中國對台實施封鎖的可能性不高。他認為這是一個選擇，但可能不是一個很可行的選擇。

但麥吉也認為，解放軍很難對台灣進行正面或兩棲入侵，而且不可能發動奇襲。中方將需要在東部沿岸集結數萬，甚至數十萬人的部隊。但入侵台灣並非易事，解放軍將面對一個灘岸不多，可能要在山區登陸的環境。此外，美方相信台灣人民將願意奮戰到底，因此解放軍要入侵台灣絕非易事。

台灣國防部上星期發表的報告稱，中國正在透過在擴大的空軍基地，永久部署新型戰機和無人機，以增強其面向台灣的沿海地區空中力量。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）今年2月也曾稱，中國國家主席習近平已下令解放軍在2027年前做好入侵台灣的準備。但他於7月改口，稱習近平從俄烏戰事看到西方力挺烏克蘭的決心，或令他對於攻台開始猶豫不決。