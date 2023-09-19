侯友宜華府演說提3D戰略　嚇阻、對話建構兩岸和平、拒一國兩制

國民黨總統參選人侯友宜18日在華府智庫發表演說，首次闡釋「3D戰略」，主張以嚇阻、對話、降低風險等內涵，堅持應以和平方式解決兩岸歧異。侯友宜認為，現狀是動態平衡，民進黨政府任內，是一個滑向打破台海微妙均衡、朝向衝突發展的「新現狀」。



侯友宜美東時間9月18日在「布魯金斯研究所」（Brookings Institution），以「以和平共創台灣願景與印太未來」為題發表演說，與會學者包括「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）、前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲（Richard Bush）、布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）等學者。

侯友宜近日訪問美國，並在紐約時間周五上午參加重量級智庫美國外交政策全國委員會（NCAFP）的座談會。（侯友宜Facebook）

侯友宜藉由訪美演說，首度正式提出以嚇阻（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）所組成的「3D戰略」，向智庫學者闡釋「3D戰略」內涵架構；而在17日，「外交事務」（Foreign Affairs）雙月刊也刊出侯友宜的投書，內容闡述他對國防、兩岸、能源等政策構想，及為避免兩岸走向戰爭提出的解決途徑。

侯友宜表示，「嚇阻」就是台灣必須提升自我防衛能力，結合創新思維與各方資源，備戰不啟戰，讓對手在軍事上無法樂觀，不輕易開戰；「對話」是依據《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，在過去國民黨執政時代的成功經驗下，持續兩岸的溝通與交流。侯友宜也藉機重述他對九二共識的看法，自言他的九二共識不是一國兩制，正是基於《中華民國憲法》跟《兩岸人民關係條例》，他堅決反對一國兩制，也堅決反對台獨。

侯友宜近日訪問美國，並在紐約時間周五上午參加重量級智庫美國外交政策全國委員會（NCAFP）的座談會。（侯友宜Facebook）

最後，侯友宜指出，「降低風險」則是藉由「功能性議題」的互動，建構「有原則的互動關係」，推動兩岸以「平等、善意、尊嚴」交流，以交流增進理解，以實力確保和平，降低衝突爆發的風險。「透過『3D戰略』，在堅決維護中華民國主權地位的基礎上，建構兩岸的和平穩定，進而維持印太區域穩定。」

此外，侯友宜演說時也對「現狀」表達看法，認為「維持現狀」是台灣的主流民意，現狀其實是一個「動態」的平衡，而民進黨政府任內的現狀，是一個滑向打破台海微妙均衡的「新現狀」，一個朝向衝突發展、把台灣推向戰爭邊緣的現狀。