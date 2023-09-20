英媒：美國眾院中國委員會主席擬見半導體業　籲降低對華晶片投資

路透社援引消息人士報道，美國眾議院中國委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）計劃與半導體產業集團會面，討論減少對華投資以及可能運往中國的半導體製造機器的數量。



報道指，消息人士透露，有影響力的共和黨籍眾議員加拉格爾希望與半導體行業協會會面。他所在的特別委員會已向拜登政府施壓，要求在向中國出口美國技術問題上採取更強硬的立場。

半導體行業協會代表包括英偉達（Nvidia，又譯輝達）和英特爾（Intel）在內主要晶片公司，這些公司對中國的銷售受到近期美國出口規定變化的影響。

會議原定19日舉行，但由於日程衝突，後來被推遲，還未重新安排。

消息人士稱，加拉格爾計劃告訴半導體行業協會，他認為美國2022年10月頒布的禁止向中國出售先進人工智能晶片的規定應該收緊，將不太先進的晶片也納入名單。該消息人士還補充說，加拉格爾還打算與該集團討論減少可能運往中國的半導體製造機器的數量。

據消息人士透露，計劃討論的議題還包括美國對中國晶片公司的投資。英特爾、高通（Qualcomm）和其他公司都有投資中國科技公司的風險投資部門。

加拉格爾還將表達他的擔憂，即中國大規模提高產能，生產用於汽車、洗衣機和其他日常產品的不太先進的晶片，有朝一日可能導致中國向美國市場傾銷這些晶片，導致美國此類晶片製造商破產。

英偉達首席執行官黃仁勛此前表示，現有出口管制可能會對美國科技行業造成「巨大損害」。

中國駐美國大使謝鋒7月在參加阿斯彭安全論壇時表示，中國不希望發生貿易戰或者科技戰，如果美國對中國的晶片行業實施更多限制，中國肯定會做出回應。