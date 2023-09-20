西班牙女足強吻風波未息：球員被迫赴訓練營報到　集體黑面如殭屍

西班牙國家女子足球隊成功贏下世界盃，但頒獎禮上爆出強吻風波，事件引致多名球員與西班牙足總鬧不和。6名球員9月19日在獲國家隊徵召下赴訓練營報到，但當中4人剛表態想繼續拒絕重返國家隊，她們只是因擔心遭罰款或其他法律後果才出席，結果多人「黑面」木無表情，被指如殭屍般。



西班牙女足國家隊其中6名球員19日到達馬德里一間酒店，赴國家隊訓練營報到，綜合《衛報》、霍士新聞19日指，當中4人已在社交網站表態想繼續杯葛重回國家隊的行動，如今只是「被迫」出現，社交網站流傳她們面容如殭屍般的影像。

守門員羅德里格斯（Misa Rodríguez）被問到是否高興獲徵召時，她直接稱「不」。

ESPN網站19日報道，根據西班牙規例，運動員一旦獲國家隊徵召，除非有受傷等未能參賽的原因，否則必須響應，若然拒絕徵召，運動員會面臨最高3萬歐元的罰款及暫停其在足總的執照2年至15年。

這次強吻風波發生於女子世界盃的頒獎禮上，西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）主動嘴對嘴親吻西班牙隊球員艾莫素（Jenni Hermoso），引起爭議。他主張該次接吻為雙方同意，但艾莫素否認其說法，女足隊多名球員更參與聯署，表明若魯比爾斯不辭職，她們將不會回到國家隊效力。最終魯比爾斯辭職下台。

西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）嘴對嘴親吻西班牙射手艾莫素（Jenni Hermoso），事件引起爭議（影片截圖）

在魯比爾斯下台後，霍士新聞19日報道，39名球員表示有意繼續抵制國家隊，要求西班牙足總高層作出廣泛的結構改革，令更衣室感覺像「安全地方」。