德國傳擬促電訊商2026年前停用華為中興5G設備　德國電訊：不現實

英媒9月19日引述德國官員稱，德國內政部計劃強制要求當地電訊商在2026年前5G網絡中移除所有華為、中興製造的關鍵零件，緩解對中國供應商的過度依賴。不過有德國電訊商回應指，設定2026年的最後限期並不現實。



路透社19日引述拒絕具名的德國官員表示，為免造成干擾，措施會逐步推行，但德國電訊（Deutsche Telekom）及Vodafone等電訊商須在2026年10月1日前，把無線電接入網絡（RAN）和傳輸網絡內中國零件的比例減至最多25%。

該官員指，包括聯邦政府所在地、首都柏林的敏感地區，應完全禁用中國技術。

報道引述內政部發言人稱，目前未作任何決定，但強調會確保可以穩定、快速接入流動網路。

德國電訊20日回應指，政府要求在2026年前停用華為設備並不現實，質疑是否有需要採取這一可能導致用戶服務品質大幅下降的行動。

報道稱，內政部希望下週起將計劃提上內閣，但預料數位事務部或會加以抵制，以免此舉影響德國本已緩慢的數碼化進展。

斯特蘭德諮詢公司（Strand Consult）資料顯示，德國5G RAN網絡現有59%零件屬華為產品。