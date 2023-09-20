亞美尼亞阿塞拜疆宣布在納卡地區停火 21日談判
阿塞拜疆9月19日宣布對納卡地區（Nagorno Karabakh）展開「反恐行動」後，俄羅斯出面調停，納卡亞美尼亞人20日稱願接受俄方的停火建議，阿國防部亦證實與納卡亞美尼亞人部隊達成停火協議，同意解除武裝。
在納卡地區（全名納戈爾諾-卡拉巴赫）有主權爭議的阿塞拜疆及亞美尼亞，終讓這場衝突在爆發24小時後宣告結束。惟短短1天已有數十人死亡，數百人受傷。
俄羅斯國防部稱其維和部隊會繼續在納卡拉欽走廊（Lachin Corridor）執行任務。拉欽走廊是亞美尼亞與納卡地區唯一的路上通道。
協議停火協議已獲雙方確認。協議項下，納卡地區的亞美尼亞分離主義勢力同意「放下武器，放棄戰鬥位置及軍事崗哨，完全解除武裝」，所有裝備已交給阿國陸軍。
阿塞拜疆以及由亞美尼亞人在納卡建立的阿爾特薩赫共和國（Republic of Artsakh）確認在當地時間20日下午1時（香港時間20日下午5時）開始停火。
路透社20日引述俄羅斯維和人員說，阿爾特薩赫共和國稱在阿軍突破他們的防線並佔領一些戰略要地後，他們被迫同意阿塞拜疆提出的條款。
阿塞拜疆19日進行「反恐行動」前宣稱有4名士兵和2名道路工人19日在霍賈文德區（Khojavend district）2宗不同的事件中，因亞美尼亞埋下的地雷爆炸而死。阿塞拜疆因此在19日發起「反恐行動」，要求納卡地區的亞美尼亞人完全解除武裝。
亞美尼亞方面稱已沒在納卡地區駐軍，指阿塞拜疆採取的行動，目的試圖進行種族清洗，阿塞拜疆否認。
阿塞拜疆和亞美尼亞因納卡地區的歸屬問題有爭議，兩國1988年至1994年以及2020年爭奪此地分別爆發過2次戰爭。本來這一波衝突也令外界擔心，可能觸發第三次納卡戰爭。
納卡普遍被國際視為屬於阿塞拜疆，但當地人口以亞美尼亞裔人為主。區內部份地方由亞美尼亞人管治，他們認為該區是他們的祖地。
發生在2020年的衝突，6週後由俄羅斯介入並成功調停。據停火協議，亞美尼亞須從自1990年代佔領的大片土地撤軍。惟儘管歐盟、俄羅斯及美國之後多次介入，阿、亞仍無法達成長久維持的和平協議。
根據今次停火協議，有關納卡地區以及當地亞美尼亞人的未來的會談在21日開始。這結果可能為阿塞拜疆納入約12萬納卡亞美尼亞人鋪路。
目前尚不清楚有多少亞美尼亞人會選擇留在納卡，也不清楚是否會有大量人逃往亞美尼亞。
亞美尼亞外長Paruyr Hovhannissyan在雙方同意停火後接受路透社訪問時稱，納卡地區的亞美尼亞人對跟阿塞拜疆對話持開放態度，以及納卡地區的亞美尼亞人理論上可在阿塞拜疆治下生活，但兩國對話至關重要。惟俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）稱，該國不涉及準備協議文本。
俄羅斯《新聞報》（Vedomosti）引述俄羅斯總統普京20日稱，莫斯科在與發生衝突各方接觸。他在與中國外長王毅會面時說，預計可實現納卡的和平方案。他又說俄羅斯維和人員會盡其所能保護平民。