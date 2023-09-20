亞美尼亞阿塞拜疆宣布在納卡地區停火　21日談判

阿塞拜疆9月19日宣布對納卡地區（Nagorno Karabakh）展開「反恐行動」後，俄羅斯出面調停，納卡亞美尼亞人20日稱願接受俄方的停火建議，阿國防部亦證實與納卡亞美尼亞人部隊達成停火協議，同意解除武裝。



在納卡地區（全名納戈爾諾-卡拉巴赫）有主權爭議的阿塞拜疆及亞美尼亞，終讓這場衝突在爆發24小時後宣告結束。惟短短1天已有數十人死亡，數百人受傷。

俄羅斯國防部稱其維和部隊會繼續在納卡拉欽走廊（Lachin Corridor）執行任務。拉欽走廊是亞美尼亞與納卡地區唯一的路上通道。

阿塞拜疆軍隊在納戈爾諾-卡拉巴赫地區發起軍事行動後，俄羅斯維和人員在一不知名地點進行疏散，圖為平民登上貨車。這張影片截圖來自2023年9月20日俄羅斯發布的影片。俄羅斯國防部 via Reuters）

協議停火協議已獲雙方確認。協議項下，納卡地區的亞美尼亞分離主義勢力同意「放下武器，放棄戰鬥位置及軍事崗哨，完全解除武裝」，所有裝備已交給阿國陸軍。

阿塞拜疆以及由亞美尼亞人在納卡建立的阿爾特薩赫共和國（Republic of Artsakh）確認在當地時間20日下午1時（香港時間20日下午5時）開始停火。

路透社20日引述俄羅斯維和人員說，阿爾特薩赫共和國稱在阿軍突破他們的防線並佔領一些戰略要地後，他們被迫同意阿塞拜疆提出的條款。

阿塞拜疆19日進行「反恐行動」前宣稱有4名士兵和2名道路工人19日在霍賈文德區（Khojavend district）2宗不同的事件中，因亞美尼亞埋下的地雷爆炸而死。阿塞拜疆因此在19日發起「反恐行動」，要求納卡地區的亞美尼亞人完全解除武裝。

亞美尼亞方面稱已沒在納卡地區駐軍，指阿塞拜疆採取的行動，目的試圖進行種族清洗，阿塞拜疆否認。

阿塞拜疆和亞美尼亞因納卡地區的歸屬問題有爭議，兩國1988年至1994年以及2020年爭奪此地分別爆發過2次戰爭。本來這一波衝突也令外界擔心，可能觸發第三次納卡戰爭。

納卡普遍被國際視為屬於阿塞拜疆，但當地人口以亞美尼亞裔人為主。區內部份地方由亞美尼亞人管治，他們認為該區是他們的祖地。

發生在2020年的衝突，6週後由俄羅斯介入並成功調停。據停火協議，亞美尼亞須從自1990年代佔領的大片土地撤軍。惟儘管歐盟、俄羅斯及美國之後多次介入，阿、亞仍無法達成長久維持的和平協議。

阿塞拜疆國防部發布的影片截圖顯示其對納戈爾諾-卡拉巴赫地區亞美尼亞武裝部隊的軍事無線電技術節點的攻擊和壓制。照片取自2023年9月19日發布的影片。（阿塞拜疆國防部 via Reuters）

根據今次停火協議，有關納卡地區以及當地亞美尼亞人的未來的會談在21日開始。這結果可能為阿塞拜疆納入約12萬納卡亞美尼亞人鋪路。

目前尚不清楚有多少亞美尼亞人會選擇留在納卡，也不清楚是否會有大量人逃往亞美尼亞。

亞美尼亞外長Paruyr Hovhannissyan在雙方同意停火後接受路透社訪問時稱，納卡地區的亞美尼亞人對跟阿塞拜疆對話持開放態度，以及納卡地區的亞美尼亞人理論上可在阿塞拜疆治下生活，但兩國對話至關重要。惟俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）稱，該國不涉及準備協議文本。

俄羅斯《新聞報》（Vedomosti）引述俄羅斯總統普京20日稱，莫斯科在與發生衝突各方接觸。他在與中國外長王毅會面時說，預計可實現納卡的和平方案。他又說俄羅斯維和人員會盡其所能保護平民。