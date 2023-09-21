印尼或在15年內耗盡鎳儲量　專家呼籲謹慎開採資源

由於鎳礦冶煉設施的需求增加及鎳產品年產量高，印尼已探明的鎳儲量可能在15年內耗盡。



《雅加達郵報》報道，印尼能源與礦產資源部長阿里芬指出，印尼的鎳（nickel）礦場總儲量為223億噸，其中探明儲量和估計儲量分別為53億噸和170億噸。 如果不謹慎開採，不到20年這些資源就會消耗殆盡。

專家：情況或比預期更糟

不過，專家認為，情況可能會比預期的更糟，因為印尼礦石中鎳的確切含量，遠低於政府提供的數據。

印尼萬自立銀行分析師阿末說：「鎳礦石不是僅含鎳。一噸鎳礦石可能只含1.5%至3%的鎳金屬。」

美國地質調查局的數據則顯示，印尼的鎳儲量總計有2,100萬噸，去年印尼生產了160萬噸鎳，比前一年增加了50%以上。 印尼研究所研究員普圖認為，這個數據提醒著印尼，應開始更謹慎地開採自然資源。

阿里芬指出，為延長鎳礦開採，當局將繼續吸引更多投資勘探鎳礦，並推動發展電動車電池的回收再利用設施。

鎳是電動車電池的關鍵元素之一，印尼政府近年來一直積極發展電動車和電池產業。

印尼工商會：應與他國合作 實現汽車電池製造業夢想

不過，印尼工商會指出，印尼的電動車電池製造業不應僅依賴國內礦產儲備，而應尋找更多的礦產資源，並呼籲政府與礦產資源豐富的阿根廷、秘魯和智利合作，共同實現電動車 電池製造業的夢想。

《雅加達環球報》報道，印尼工商會副協調員辛達日前出席在雅加達舉行的印尼—拉丁美洲和加勒比海地區商業論壇時對記者說：「我們可以進口這些國家的關鍵礦物來增加我們的供應 ……尤其考慮到（上述國家）擁有資源但沒有工廠。這將能讓印尼保存我們的關鍵礦產儲量，並以更謹慎、更環保和更持久的方式勘探國內的自然資源儲備。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

