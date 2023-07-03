印尼擬仿OPEC　洽3國商建「鎳礦聯盟」協調價格

印尼正與至少3個國家談商，成立類似石油輸出國組織（OPEC）的國際聯盟，協調及統一金屬鎳的生產和國際市場價格。



印尼投資部長巴赫利爾（Bahlil Lahadalia）星期五（6月30日）說，印尼正同一些國家密切討論成立「鎳礦聯盟」的事宜，但他拒絕透露是哪些國家。媒體詢問巴赫利爾這些國家對「鎳礦聯盟」一事有何反應時，他說：「他們都認為這是一個好主意，但我們仍須研究其中的細節。」

鎳是製造電動車電池主要原料

鎳是製造電動車電池的主要原料。印尼是全球主要的鎳生產國之一，當局多年來一直開發鎳金屬的下游產業，以及在印尼生產電動車電池和電動車。印尼政府也從2020年1月1日起，禁止未加工鎳礦石出口，要提高鎳礦產品的附加值。

2023年6月，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）已在七國集團（G7）峰會上提出成立鎳盟的建議。佐科維多多當時介紹了印尼礦石下游工業戰略，並表明印尼的礦石要在國內加工，而不是將原礦出口到國外。他說：「我希望七國集團成員國能成為印尼礦石下游工業的合作夥伴。現在是時候為鎳和棕油等其他產品建立一個類似油盟的組織了。」

根據2023年美國地質調查報告，印尼和澳洲是全球鎳儲量最多的國家，兩國的鎳儲量各達2100萬公噸。其他主要的鎳生產國包括加拿大、菲律賓、俄羅斯、新喀里多尼亞、中國，以及巴西。

印尼拒絕取消礦石出口禁令

在這同時，印尼也拒絕國際貨幣基金組織要它取消礦石出口禁令的建議，並呼籲該組織停止干預印尼的事務。

國際貨幣基金組織（IMF）在5月22日發布的磋商文件中，敦促印尼考慮逐步取消礦石出口限制，以及避免將這一禁令擴大到其他商品。該組織也向印尼建議，定期對礦石下游工業策略進行成本效益分析。

對此，巴赫利爾受訪時認為，國際貨幣基金組織應避免提出毫無根據的意見。他稱，由於礦石出口禁令，印尼的鎳加工產品出口額激增，從2017年至2018年的33億美元增至2022年的近300億美元。

巴赫利爾也強調，儘管外部壓力大，發展礦石下游工業始終是佐科維多多政府的優先事項，印尼也將繼續禁止鎳礦石出口。

歐盟早前針對印尼禁止鎳礦石出口的決定向世界貿易組織（WTO）提出了訴訟。世貿組織做出了有利於歐盟的裁決後，印尼已提出上訴。

本文獲《聯合早報》授權轉載

