英王查理斯三世訪法國　籲英法「重振」關係共同面對挑戰

英國國王查理斯三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）星期三（9月20日）展開為期三天的法國國事訪問行程。他在法國總統馬克龍所設的國宴上，呼籲法國和英國重振關係。



法新社報道，由於法國養老金改革引發暴力抗議活動，查理斯三世原定3月進行的國事訪問推遲至本月。他此行旨在確定他在英女王伊麗莎白二世去世一年多後的政治家地位。他的行程也讓英法雙方有機會表明，儘管英國脫離歐盟有時會造成緊張局勢，但兩國近120年歷史的「真誠的融合」協議（Entente Cordiale）仍然存在並完好無損。

查理斯三世在凡爾賽宮（Palace of Versailles）舉行的晚宴上發表祝酒詞時說：「我們所有人都有責任重振我們的友誼，以確保它能夠應對21世紀的挑戰。」

儘管他沒有直接提到英國脫歐的分裂，但他提到了兩國「漫長而複雜的歷史」。他說：「當然，我們的關係並不總是完全直截了當。」

他以英語和帶有口音但清晰的法語發表的演講給東道主留下深刻印象。他對兩國於1904年達成的系列「真誠的融合」協議提出了樂觀的願景，稱其為「可持續聯盟」。

馬克龍在國宴上說，儘管英國脫歐造成緊張局勢，但法國和英國將勇敢地面對現代世界的挑戰。他在祝酒時說：「我知道我們將繼續共同書寫我們大陸的未來，應對挑戰並投身於我們共同的事業。」

馬克龍在過去五年中與四位英國首相打過交道，眾所周知，他與查理斯三世有着密切的個人關係。

法國評論員注意到馬克龍多次觸摸查理斯三世的肩膀，還留意到馬克龍夫人布麗吉特親吻英國王后卡米拉。這是較為嚴肅的伊麗莎白二世統治下沒見過的禮節。

本文獲《聯合早報》授權轉載

