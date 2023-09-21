菲律賓機場安檢員涉偷中國遊客300美元　事敗急吞鈔票圖毀滅罪證

菲律賓媒體9月19日報道，馬尼拉尼諾伊．阿基諾國際機場（NAIA）一名女安檢員8日檢查一名離境中國旅客行李時，疑從中偷取300美元現金，被發現後更試圖將紙鈔吞下以毀滅證據，閉路電視錄下整個過程。女安檢員、其主管及X光機操作員正接受調查。



《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）19日引述機場報告稱，涉事女安檢員8日晚上8時多在第一航廈安檢處，檢查蔡姓（音譯）中國旅客放在托盤的肩袋後，左手明顯握有某件物件，可疑地轉身離去，旋即將物件放到腰部左方，之後再回到崗位。

旅客取回肩袋後，發現被人動過手腳，錢包曾被打開，數張鈔票不翼而飛，隨即與女安檢員、其主管、一名客運服務人員及警方對質。

閉路電視畫面可見，女安檢員接過X光機操作員遞來的支裝水後轉身背對眾人，明顯故意地將一疊摺成小塊的鈔票塞入口中，不理會旅客的詢問，但即使她還一邊「吃鈔」一邊喝水，仍難以吞下鈔票，幾乎窒息。

報告指，該主管之後上前與女安檢員交談，顯然是想確保她已吞下鈔票，排除證據，指該主管與X光機操作員似乎是縱容女安檢員的行為。

受害旅客拒絕對女安檢員提出刑事指控，之後亦未返回馬尼拉，不曾與機場聯絡。