特朗普前女幕僚新書爆料　指控朱利亞尼非禮：伸手進我裙子

美國前總統特朗普（Donald Trump）的前女幕僚哈欽森（Cassidy Hutchinson）推出新書，根據英媒9月20日提前公開的內容，她指控特朗普前私人律師兼前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）非禮，形容對方是逼近獵物的狼，曾「伸手進我裙子」。朱利亞尼方面則反擊指是令人作嘔的謊言。



現年27歲的哈欽森曾是前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）的助理，她名為Enough（暫譯：夠了）的新書會在9月26日發行。

《衛報》20日提前公開書中內容，哈欽森表示在2021年1月6日、即美國國會發生騷亂當天，特朗普在白宮附近發表演講，她在後台與朱利亞尼見面，結果發生非禮事件。

她指控現年79歲的朱利亞尼當時把手放到她的西裝外套下，再伸手進裙子，她寫道「我感覺到他冰冷的手指沿着我的大腿移動」，又指特朗普前顧問伊斯特曼（John Eastman）也在現場附近，她曾望向他，結果對方露出斜視的笑容。

哈欽森指，她當時緊張得肌肉繃緊，從朱利亞尼的手中掙脫出來，「我非常憤怒，衝進帳篷，再次尋找梅多斯（即其上司）。」

朱利亞尼的發言人回應指，這是令人作嘔的謊言，反問哈欽森為何提出2年半前的指控，質疑是作為她新書宣傳活動的一部份。

朱利亞尼近來性醜聞纏身，他的前助理鄧菲（Noelle Dunphy）5月向法院提出訴訟，指控朱利亞尼濫權，包括多次施壓強迫她口交，甚至曾是在朱利亞尼與特朗普通電話的時候。鄧菲索償1000萬美元（約7800萬港元）。

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