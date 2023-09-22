敘利亞總統時隔近20年訪華　分析：中國對中東影響力日增

敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）9月21日抵達中國，展開將近20年來的第二次訪華行程，期間將與中國國家主席習近平會面。分析認為，巴沙爾此行除了意味着兩國關係升溫，也顯示中國在中東地區的影響力日益增強。



此行是敘利亞2011年爆發內戰以來，巴沙爾出訪中東以外國家的少數行程之一。他上次訪華是在2004年，當時會見時任中國國家主席胡錦濤，那也是1956年兩國建交以來，敘利亞元首首次訪華。

巴沙爾21日抵達浙江杭州，預計23日在當地出席亞洲運動會開幕禮。

中國外交部發言人毛寧21日受詢時說，包括習近平在內的中國領導人也將同巴沙爾舉行會見，就雙邊關係以及共同關心的問題深入交換意見。

她還提到，相信巴沙爾此行將進一步加深兩國政治互信和各個領域合作，推動兩國關係再上新台階。

敘利亞總統巴沙爾2023年9月21日下午乘飛機抵達杭州蕭山國際機場（Syrian Presidency/Handout via Reuters）

路透社則引述敘利亞代表團消息人士說，巴沙爾將於22日會見習近平。此外，代表團計劃在24日和25日在北京舉行其他會議。

敘利亞國營的敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）先前報道，敘利亞經濟和貿易部長這次也與巴沙爾一同訪華。

法媒引述英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）中東和北非專案顧問研究員海德（Haid Haid）分析，巴沙爾此行的重點，預計將圍繞說服中國援助敘利亞經濟復蘇。

他說，在此之前，中國曾承諾2017年在敘利亞投資20億美元（約156億港元），但這些資金「尚未兌現」。

大馬士革大學（Damascus University）國際關係教授巴薩姆（Bassam Abu Abdallah）則向俄羅斯衛星通訊社指出，中國過去在與敘利亞建立經濟合作上，一直猶豫不決，但如今中美對抗日益加劇，北京有必要採取更果斷的措施，捍衛自身在中東的影響力。

巴薩姆也提到，中國對敘利亞地緣政治局勢的興趣已顯而易見，不僅是從經濟角度出發，兩國也有許多共同的原則，如反對美國霸權主義等。

他認為，中國將能幫助敘利亞實施一些中小型項目，從而可促進敘利亞擺脫經濟和社會危機。

圖為時任中國中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為三人出席記者會握手（Reuters）

中國近期在改善中東問題上表現積極。例如，伊朗與沙特阿拉伯在斷交7年後，3月在中國的斡旋下，於北京進行4天談判，最終同意恢復兩國外交關係。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）6月訪華期間，習近平也提議推動召開國際和平會議，為幫助巴勒斯坦和以色列和平共處作出切實努力。

中國8月還成功促成最大的石油出口國沙特、伊朗、埃及和阿聯酋等加入金磚國家（BRICS）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

