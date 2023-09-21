巴沙爾今訪華　敘利亞專家：或加強中國在中東作用

俄衛網9月21日引述敘利亞大馬士革大學國際關係教授阿布•阿卜杜拉（Bassam Abu Abdallah）稱，敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）對中國的訪問可能標誌着敘中關係進入一個全新階段，也意味着北京在中東地區的作用日益增強。



據央視消息，巴沙爾21日下午乘飛機抵達杭州蕭山國際機場，將出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式並參加相關活動。俄衛網亦引述敘利亞總統辦公室12日發布的消息稱，巴沙爾將應中國國家主席習近平的邀請於21日訪問中國。

阿布•阿卜杜拉指：「這次訪問標誌着敘中關係進入了一個全新階段。中國對敘利亞地緣政治局勢的興趣已顯而易見，這不僅是從經濟角度出發，因為有些人可能認為敘利亞市場不是中國的優先考慮對象。但中國在政治、經濟和地理等所有關係中評估敘利亞的地緣政治情況。」

據這位專家介紹，在即將開始的訪問中，討論的主要議題將是敘利亞當前的經濟形勢以及其他一些敏感的政治問題。他指出，兩國有許多共同的原則，如反對美國霸權主義，而敘利亞在其中繼續發揮作用。

他補充指出：「關於敘利亞北部正在發生的情況。敘利亞在美軍撤出敘利亞領土的問題上需要中國的支持，尤其是在北京要求美國停止掠奪敘利亞資源並撤出敘利亞的言論不斷升級之後。政治壓力肯定會產生效果。」

阿布•阿卜杜拉告訴衛星通訊社，中國將能夠幫助敘利亞實施一些中小型項目，從而可促進該國復蘇，擺脫經濟和社會危機。

他同時表示：「可以建立經濟關係的領域有很多。如果說中國過去在這一問題上一直猶豫不決，那麼今天，鑒於與美國的對抗日益加劇，以及美國企圖通過在南中國海或中東建立聯盟來封鎖中國，那麼中國將有必要採取更加果斷的措施來捍衛自己的利益及其在中東的影響。」

他認為，中國在敘利亞的存在感只會增長，因為這種夥伴關係對兩國經濟互利互惠。

2004年，巴沙爾進行了首次訪華，當時美國在所謂的「反恐戰爭」背景下對大馬士革實施了制裁。巴沙爾那次與中國國家主席胡錦濤討論了一系列與當時不斷變化的地區局勢有關的問題，其中包括美國及其盟國入侵伊拉克，以及雙邊合作和打擊恐怖主義的問題。