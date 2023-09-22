杭州亞運開幕前　習近平晤敘利亞總統：將建立中敘戰略夥伴關係

央視新聞報道，中國國家主席習近平9月22日下午會見訪華出席杭州第19屆亞洲運動會開幕禮的敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad），他指兩人將共同宣布建立中敘戰略夥伴關係。



杭州亞運23日晚舉行開幕禮，新華社報道，習近平將出席開幕禮，並宣布本屆亞運會開幕。

央視指，習近平表示歡迎巴沙爾來華出席杭州亞運會開幕禮，預祝敘利亞運動健兒在本屆亞運會取得優異成績。他指敘利亞是最早與新中國建交的阿拉伯國家之一，也是當年恢復新中國在聯合國合法席次提案國之一，建交67年來，中敘關係經受住國際風雲變遷考驗，兩國友誼歷久彌堅。

他稱「今天，我們將共同宣布建立中敘戰略夥伴關係，這將成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑。」他指面對充滿不穩定、不確定性的國際情勢，中方願繼續同敘利亞一道努力，堅定相互支持，推動友好合作，共同捍衛國際公平正義。

此行是敘利亞2011年爆發內戰以來，巴沙爾出訪中東以外國家的少數行程之一。他上次訪華是在2004年，當時會見時任中國國家主席胡錦濤。

↓巴沙爾21日抵達杭州↓

中國外交部發言人毛寧21日表示，中國和敘利亞兩國有着深厚友誼，敘利亞是最早與新中國建交的阿拉伯國家之一，也是恢復中國在聯合國合法席次的提案國之一，建交67年來，中敘關係一直維持健康穩定發展。

她稱巴沙爾高度重視發展中敘關係，這次是他就任總統以來第二次來華，中國國家主席習近平等領導人將同他舉行會見，就雙邊關係及共同關心的問題深入交換意見，相信巴沙爾總統此訪將進一步加深兩國政治互信與各領域合作，推動兩國關係再上新台階。