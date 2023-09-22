梅鐸家族繼承之戰：大仔拉奇接管傳媒王國　弟弟因政治立場出局？

92歲傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）9月21日宣布辭任霍士集團（Fox Corp.）與新聞集團（News Corp.）主席職務，交由兒子拉奇（Lachlan Murdoch）接棒。外界一直認為拉奇與同母弟弟詹姆斯（James Murdoch）爭奪梅鐸繼承人之位，有如美劇《傳媒家族繼承人》（Succession，又譯繼承之戰）的劇情。拉奇的政治立場與梅鐸類似，詹姆斯則較傾向民主黨。



梅鐸共有6名子女，其中現年52歲的拉奇、50歲的詹姆斯、55歲的伊麗莎白（Elisabeth Murdoch）都是梅鐸與第二任妻子托芙（Anna Torv）所生。商業內幕網站印度版（Business Insider India）9月22日稱，這3名子女人生中很多時間都在爭奪繼承人頭銜，有指他們小時候吃早餐時，就會圍着報紙，開始接受家族企業培訓。

美劇《傳媒家族繼承人》一直被指是以梅鐸家族為藍本。報道指，伊麗莎白常被說是兄弟姊妹中最聰明的一個，但女性身份從來都不利她爭奪繼承人之位，就像《傳媒家族繼承人》中的角色Siobhan Roy那樣。伊麗莎白多年前退出家族事業。

梅鐸：圖為2021年10月9日，傳媒大亨梅鐸的女兒伊麗莎白在英國倫敦出席活動。（Getty）

報道稱，拉奇與詹姆斯則在數十年來競逐繼承人之位。內文指，詹姆斯就像《傳媒家族繼承人》中的角色Kendall Roy，是個學習速度快的人，也是傳統繼承人人選。在2000年代和2010年代的大部份時間內，他看來最終會接管家族企業。

拉奇則像《傳媒家族繼承人》中的角色Roman Roy，是個令人無法預料的人，外界一度認為他不會成為繼承人，但在2014年他重返父親的事業王國後，2015年便成為21世紀霍士（21st Century Fox）的執行主席。

兩兄弟的手足關係、政治立場也向來受到傳媒關注，美國商業內幕網站（Insider）2021年引述接近梅鐸家族的消息人士稱，詹姆斯曾「造謠」指拉奇不稱職。商業內幕網站印度版2023年9月22日更稱，截至5月，拉奇和詹姆斯也沒對話。

拉奇的右翼政治立場與梅鐸類似，詹姆斯則更傾向民主黨，他和妻子每人捐款61.5萬美元（約479.7萬港元）在2020年大選中支持拜登陣營。

詹姆斯2019年時公開談到自己對於有些霍士新聞的觀點「真的不同意」，2020年更退出新聞集團（News Corp.）董事會，表明是「由於對公司新聞媒體發布的某些社論內容和某些戰略決策存在分歧。」2021年他缺席父親90歲生日派對也引起傳媒注意。

研究機構Insider Intelligence首席分析師韋爾娜（Paul Verna）便指，「拉奇在政治和商業願景方面，可能與他父親最為一致。」