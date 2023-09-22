杭州亞運｜印度指3選手被拒入境　亞奧理事會：3人拒「另紙簽證」

印度外交部9月22日稱，印度3名來自阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的女子武術選手20日因未能取得入境中國的許可文件，無法到杭州參加第十九屆亞洲運動會。亞洲奧林匹克理事會（簡稱亞奧理事會）則表示，中國沒有拒絕3人入境，但他們3人不接受「另紙簽證」，理事會正與中印兩國商議。



阿魯納恰爾邦為中印主權爭議地區，中方稱其為藏南地區。

中國：從不承認「阿魯納恰爾邦」

中國外交部發言人毛寧22日回應指，中國政府從不承認所謂「阿魯納恰爾邦」，藏南地區是中國領土的一部份。她說杭州亞運會是北京冬奧會後在中國舉辦的又一次大型高水平綜合運動會，作為東道國，中國歡迎各國運動員持合法證件來杭州參加亞運會。

《中國青年報》22日引述亞奧理事會的說法指，3名印度運動員已獲得進入中國的簽證，並已激活亞運會註冊卡，中國沒有拒絕此3人入境，但他們3人並不接受「另紙簽證」，亞奧理事會正在與中、印兩國政府進行商議。

這並非中印首次因「另紙簽證」議題而出現爭拗，世界大學生運動會7月在成都舉行時，印度曾指責中國向來自阿魯納恰爾邦的印度武術選手發出「另紙簽證」，向中方強烈抗議，並阻止全隊武術選手登機。

在最新事件中，印方說法是3名亞運選手無法入境中國，《印度時報》（Times of India）22日報道，3名運動員原定在20日晚與印度武術隊另外8人一起從新德里飛往香港，再轉往杭州，但她們無法入境。印度外交部向中方強烈抗議，印度體育部長塔庫爾（Anurag Thakur）取消原定訪華行程，不出席本屆亞運。