美國公布晶片法案「護欄」規則　防中企從補貼金受益

美國商務部晶片計劃辦公室（CHIPS Program Office）聲明稱，美國商務部9月22日發布實施《晶片和科學法案》國家安全保護措施的最終規則。



這個在2022年通過的法案，旨在解決美國半導體製造問題，商務部負責向申請聯邦資金的人發放數十億美元。

美國商務部發布擬定規則，將2022年8月美國總統拜登簽署的《2022年晶片和科學法案》中的限制條件具體化。

美商務部網站顯示，在527億美元（約4121億港元）的晶片補貼流程中，增加了「國家安全護欄條款」（national security guardrails），限制受惠晶片廠在「受關注外國國家」（foreign countries of concern）增產和科研合作。該條款目前在公開徵集意見中。

規則詳細闡述法案的兩項核心規定：第一項規定自資金授予受助者之日起10年內在「受關注外國國家」對尖端和先進設施的半導體製造能力進行實質擴張；第二項是收到資金並已在「受關注外國國家」開展業務的公司至少10年內不得在該國擴張。

這個項指定涵蓋對美國國家安全需求至關重要的獨特特性的晶片，包括用於量子運算、輻射密集環境以及其他專門軍事能力的當前一代和成熟節點晶片。

​這些清單是與美國防部和情報部門協商後制定的。

據美商務部稱，接受資金並違反規定的公司，所得資金會被取消。

中國外交部例行發言人汪文斌在22日的例行記者會上回應稱，美方所謂「護欄」是徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義行徑，美國為了維護自身的霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫一些國家圍堵遏制中國，人為推動產業鏈「脫鈎斷鏈」，嚴重違反市場經濟規律和公平競爭原則，嚴重阻礙世界經濟復蘇和發展。我們對此堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。