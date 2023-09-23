戴琪：望年底前完成對中國301關稅審查

美國貿易代表戴琪9月22日說，鑑於美中經濟關係的重要性，其辦公室正在非常慎重地考慮如何重新平衡中美這兩個全球最大經濟體之間的貿易關係，希望在2023年年底前完成美國對中國產品加徵的301關稅的審查。



戴琪是在通過視像形式出席在德國柏林舉行的大西洋理事會（Atlantic Council）跨大西洋地緣經濟論壇時這麼說。她又稱：

我們在進行一個很有力的跨部門審核流程。我們向公眾徵求有關我們整個經濟的意見。我們有一個公開的公眾意見徵詢期，徵求意見期已於早些時候結束。今年收到大約1500條評論，我們正在非常仔細地瀏覽這些評論。

當她被追問外界是否可期待近期看到華府這方面的行動時，她說：「我們的目標是希望在今年年底前完成這項工作。」

她迄今還沒訪華。英國經濟學家、彭博新聞經濟部門負責人弗蘭德斯（Stephanie Flanders）問她近期是否會訪問中國，她稱希望與中國新一屆領導人會面，但最重要的是雙方保持溝通。

否認美國對華「抄功課」

弗蘭德斯引述2013年至2017年擔任美國貿易代表的弗羅曼（Michael Froman）接受她訪問時稱美國專注於補貼，做法愈來愈像中國時，戴琪稱這說法不公平。

我稱人們必須認識到全球經濟、競爭條件已發生變化，美國需要適應。華府不是試圖採用中國模式。美國正在努力擁抱一個忠於美國的市場導向和民主原則的模式。這將使該國能在與短短20年前截然不同的全球經濟環境中進行競爭。

她說，美國最珍視的是其民主自由、經濟自由和機會，這是美國今天所做的一切的基礎，這一點並沒改變。