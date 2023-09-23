杭州亞運｜習近平晤東帝汶總理　兩國升為全面戰略夥伴關係

杭州亞運開幕在即，中國國家主席習近平9月23日上午在杭州西湖國賓館會見來華出席亞運開幕禮的東帝汶總理夏納納（Xanana Gusmão），兩人共同宣布將兩國關係提升為全面戰略夥伴關係。



中國外交部稱，習近平指中國和東帝汶友誼源遠流長，中國最早承認東帝汶獨立並與東帝汶建交，建交20多年來，兩國關係經歷國際風雲變遷考驗，政治基礎更加牢固，內涵持續豐富延展。

他稱將兩國關係提升為全面戰略夥伴關係，是兩國合作與時俱進的現實需要，也是兩國人民的共同期待，中方願繼續本着親誠惠容理念，在現代化征程上和東帝汶攜手同行，更好造福兩國人民。

習近平指始終堅定支持彼此核心利益和重大關切是中國和東帝汶關係不斷昇華的重要政治基礎，雙方要繼續發揚優良傳統，加強相互支持，加強國際協作，維護兩國和發展中國家共同利益。

他稱雙方要繼續推動共建「一帶一路」，加深深產業振興、基礎建設、糧食自主、民生改善四大重點領域合作，中方支持東帝汶更好融入地區發展格局，願同東帝汶在中國－葡語國家經貿合作論壇等平台加強交流合作，攜手建構人類命運共同體。

中國國家主席習近平2023年9月23日上午在杭州西湖國賓館會見來華出席亞運開幕禮的東帝汶總理夏納納（中國外交部）

中國外交部引述夏納納表示，他對2014年訪華會見習近平的情景記憶猶新，很高興近年來雙邊關係持續取得正面成果。

他稱在東帝汶爭取民族獨立的過程中，中國人民始終給予寶貴支持，在東帝汶抗擊新冠疫情過程中，中國政府及時提供有力幫助，對此東帝汶人民銘記在心，感謝中方醫療船為東帝汶人民雪中送炭。

他又指習近平提出的共建「一帶一路」倡議，回應各國對於基礎建設的需求，東帝汶堅定支持並將積極參與，東帝汶堅定奉行一個中國政策，支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議等重要理念倡議和政策主張，歡迎中國企業赴東帝汶投資，助力東帝汶國家建設，希望同中方加強基礎設施、糧食安全、資源開發、醫療衛生等領域合作，推動雙邊關係邁上全面策略夥伴關係的新階梯。

雙方發表《中華人民共和國和東帝汶民主共和國關於建立全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。