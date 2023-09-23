美國傳將供烏ATACMS導彈　射程300公里飛彈為何令拜登猶豫多時？

俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續逾1年半，美媒9月22日最新傳出消息，指美國拜登（Joe Biden）政府終決定向烏克蘭供應少量陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。華府過去一直不願向烏克蘭提供ATACMS導彈，擔心導彈可能被用來攻擊俄羅斯境內，美媒認為隨着烏克蘭在東南部的反攻取得進展，促使華府出現轉變。



什麼是ATACMS導彈？

ATACMS導彈有不同版本，最大射程可達300公里，射程是烏克蘭所使用蘇聯時代Tochka-U導彈射程的1倍多。它可搭載「海馬斯」（HIMARS）火箭發射系統發射，美國自2022年以來已向烏克蘭提供「海馬斯」，這種輕型機動火炮系統使烏克蘭軍隊在戰場上提高機動性。

洛歇馬丁（Lockheed Martin）每年生產500套ATACMS導彈，但目標銷售對象並不包括烏克蘭。英國和法國有向烏克蘭提供射程約225公里、從飛機發射的巡航導彈，ATACMS導彈則是從地面發射。

ATACMS有「集束彈版本」，可以在區域內投下數百枚獨立的彈藥，但當然集束彈極具爭議，在世界上多地遭禁止使用，擔心會留下未爆的殘餘物，傷害平民。

烏克蘭總統澤連斯基9月21日訪問白宮，與美國總統拜登會晤。（Reuters）

為何美國猶疑未決多時？

華府過去一直不願向烏克蘭提供ATACMS導彈，根據《華盛頓郵報》22日報道，導彈的射程可達俄羅斯，美方是擔心導彈可能落入俄國境內，此將令衝突升級，加劇美俄對抗。

美國擁有固定數量的ATACMS存貨，若向烏克蘭供應部份庫存，也會令美國存貨減少，且無法快速補充。

報道指，拜登2022年5月向傳媒表示不會向烏克蘭供應可以打擊俄羅斯的導彈系統，但至1年後的2023年5月底，他首次稱仍有可能供應ATACMS。再到最新傳出美國將向烏克蘭供應ATACMS導彈，報道談到烏克蘭自6月發起反攻，在東南部防禦俄羅斯方面取得進展，成為契機。