上海市長龔正晤歐盟貿易專員：歡迎更多歐企擴大在滬投資

上海市長龔正9月23日會晤訪華的歐盟委員會執行副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），他表示歡迎更多歐盟企業擴大在滬投資。



據「上海發布」微信公眾號指，龔正對東布羅夫斯基斯到上海參加第五屆外灘金融峰會表示歡迎。

龔正表示，上海十分重視與歐盟友好往來，雙方經貿關系密切，在多個領域開展務實合作，取得豐碩發展成果，願進一步加強與歐盟的交流合作，實現更高層次的互利共贏。

他稱歡迎更多歐盟企業擴大在滬投資，共享上海改革開放發展的成果，用好進口博覽會這個國際公共產品，把更多優質商品和服務帶到中國、落到上海。

歐洲委員會常務副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）稱歐盟無意與中國脫鈎，但當歐盟的開放性被濫用時，歐盟需要保護自己。圖為2023年9月23日他在上海接受路透社訪問時，路透社所拍的肖像照。（Reuters）

他又指上海將通過世界銀行新一輪營商環境評估對標改革、持續舉辦外資企業政企合作圓桌會議、重點企業「服務包」制度等多重舉措，積極營造一流營商環境，促進包括歐盟企業在內各類企業實現更好發展。

中方引述東布羅夫斯基斯指，上海一直處在對外交流前沿，也是開展國際合作的門戶城市，歐盟是開放經濟體，願加強雙邊經貿合作和互動，促進產生更多成果。

他稱歐盟企業期待穩定友好營商環境，以便更好抓住經濟復蘇紅利，相信通過雙方努力，上海一定能繼續成為全球最具競爭力的城市之一。