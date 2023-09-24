以色列黎巴嫩爆發衝突　兩國互相指責對方引起糾紛

黎巴嫩軍方9月23日向邊界的以軍發射催淚彈，回應對方發射煙霧彈，不過以色列則指黎巴嫩引起糾紛在先。



路透社及半島電視台（Al-Jazeera）報道，黎巴嫩軍方的聲明指，以軍士兵侵犯撤離線，向黎巴嫩軍方的一個巡邏隊發射煙霧彈，當時該巡邏隊正在巴斯特拉地區（Bastra）使用推土機移除一條以軍於撤離線以北建立的護堤。巡邏隊於是向以軍發射催淚彈回應，迫使對方撤回佔領的巴勒斯坦土地。

以色列軍方就將矛頭指向黎巴嫩，形容對方先引起暴力。以軍指國防軍發現一架工程車由黎巴嫩越戰撤離線，進入以色列的多夫山（Mount Dov）地區，以軍士兵使用防暴措施應對，該車輛之後駛回黎巴嫩領土。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）表示已經與各派別接觸，緩和緊張局勢及避免誤判。當局正監察情況，嘗試為區內恢復平靜。

今次發生衝突的撤離線被稱為藍線，是一條由聯合國劃定的邊界線，標誌以軍在2000年撤出黎巴嫩南部的界線。而區內緊張局勢在今年夏季升溫，以巴衝突期間，以色列遭受火箭攻擊，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）武裝組織成員或支持者亦多次與以軍對峙。