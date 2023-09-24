北約對烏派兵「斷正」？俄媒：有德軍被俘　說德語喊：別開槍！

俄衛網9月23日援引俄羅斯武裝力量偵察兵小組指揮官的說法稱，俄軍在烏克蘭扎波羅熱擊毀一輛德國援助的坦克，發現坦克內的都是德軍軍人。



▼俄衛網2023年9月23日在網上發布其所獲得的、被擊毀的德國豹式坦克影片。這些豹式坦克是在前線庫皮揚斯克（Kupiansk）地區斯捷利馬希夫卡附近被西部軍區近衛坦克第1集團軍的士兵擊中的：

俄軍一支偵察小組的隊長稱，他們在扎波羅熱地區用反坦克導彈擊毀一輛「豹」式坦克，隨後對他們逼供。他們發現坦克駕駛員身受重傷，其他乘客已死。

偵察兵小組指揮官說：「當我們制止他們又一次「肉搏」進攻並且在反坦克導彈的幫助下摧毀一輛豹式坦克時，我們來到被燒的設備前希望抓到俘虜。我們發現，坦克的駕駛員受了重傷，其餘人都死了。坦克駕駛員蘇醒後看到了我們，他開始喊叫到“Nicht schiessen ”（不要開槍）。

俄軍強調，被摧毀坦克的駕駛員「說了好幾次」，他不是雇傭兵，他是德軍的軍人，整個機組人員都是來自同一個連的。偵察兵稱，在為那名德軍提供第一時間救助時，他說出自己的部隊和它所在的位置。

偵察兵小組指揮官說：

我問醫生，這個德國人還能活多久，醫生回答說，還能活幾分鐘。我對這個德國人說，他的傷勢很嚴重，他活下來的機會很渺茫。他說，他很愛自己的孩子和妻子，很遺憾，他答應來了這裏。我們開始準備搶救他，但是他失去了知覺並且在兩分鐘後死了。

美國總統拜登（左）、烏克蘭總統澤連斯基（中）、加拿大總理杜魯多（右）2023年7月12日在立陶宛出席北約峰會（Reuters）

北約已在俄烏戰場？

自2022年2月24日俄烏戰爭爆發以來，有關北約對烏派出地面部隊的可能夠一直有被討論。

倘俄軍所指德國被俘一事屬實，即北約或是有北約成員國單獨行動、向烏克蘭派出地面部隊「斷正」（編按：被人當場逮住，或是「抓現行」的意思）以及被攤在陽光下，這有可能是戰事進一步升級的開端。

北約成員國一直在提供武器和後勤支持援，但稱不會向烏派遣軍隊，因烏不是北約成員國。而在應對西方認為俄羅斯可能入侵一事上，北約成員國在區內有數萬軍人駐紮，另有數十萬軍人在高度戒備。成員國有為烏軍在烏克蘭以外的地方提供訓練，但沒北約成員國稱已對烏派兵。有分析認為，北約不想捲入戰爭，亦不想戰事升級，不太可能這麼做。

惟軍事專家宋忠平6月9日接受香港中通社訪問時稱，北約實際上一早已經以僱傭兵的方式，間接派兵援烏抗俄。

2022年9月21日，普京宣布局部動員令，徵召30萬人赴烏克蘭作戰。圖為2023年2月1日出席二戰陣亡紅軍遺骸重葬儀式的俄軍士兵。（Reuters）

有烏軍被指受命西方

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）2022年9月21日啟動「局部動員」徵召30萬預備役軍人時，說有烏克蘭軍事單位「實際上受西方顧問指揮」。俄媒及俄社交媒體不時有報道、發文或發片，稱北約已在烏克蘭的戰場。

俄羅斯此前已對北約對烏供武問題，向北約國家發出照會。克宮已不止一次表明，任何包括援烏武器的物資都將成為俄羅斯的合法目標。俄羅斯外交部指出，北約國家向烏供武是在「玩火」。外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稱，美國和北約在直接參與烏克蘭衝突，「不僅通過提供武器，還通過在英國、德國、意大利及其他國家境內進行人員培訓」。