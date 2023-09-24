西班牙小鎮AI假裸照勒索案　28少女受害有人不敢出門　11男童涉案

英媒9月24日稱，西班牙南部小鎮阿爾門德拉萊霍（Almendralejo）有28名未成年少女遭人盜用照片，然後有人將照片放到人工智能（AI）應用程式，以製作假裸照。假裸照在WhatsApp和Telegram上流傳，部份受害人因此不敢出門。



英國廣播公司（BBC）24日稱，有人從未成年少女的社交媒體賬號盜取她們身穿衣服拍攝的照片，再將這些照片放到AI應用程式內製作假裸照。報道指，截至目前為止，阿爾門德拉萊霍或附近有28名年齡介乎11歲至17歲的少女表示自己是事件中的受害人。

報道稱，有指有人試圖利用其中一名女孩的假裸照來勒索她，調查人員正調查這指控。

受害14歲少女的母親布蘭科（María Blanco Rayo）指，28名受害人的家長已成立支援小組。

AI：圖為2023年7月6日，瑞士日內瓦人工智能造福人類全球峰會的照片。（Getty）

11男童涉案

報道指，最少11名年齡介乎12歲至14歲的當地男童涉嫌參與製作假裸照，或透過WhatsApp和 Telegram傳播假裸照。

在西班牙，只有14歲或以上人士才會面臨刑事指控。西班牙法律沒規管製作涉及成年人的色情圖像的行為，但利用涉及未成年人的照片製作此類材料，可能會被視為製作兒童色情內容。此案另一項可能會涉及的指控是違反隱私法。

↓有受害少女的母親上網講述事件↓