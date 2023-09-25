英媒：越南擬借力西方開發稀土　挑戰中國主導地位

近年來，包括美國在內的西方國家一直試圖打破中國「稀土壟斷」，擺脫對華依賴。據路透社9月25日報道，10多名投資者、分析師、官員等知名人士透露，越南政府計劃2024年重啟該國最大的稀土礦東堡礦（Dong Pao）以及其他礦山，希望藉助西方力量，挑戰中國在稀土領域的主導地位。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：齊倩



據報道，知情人士中包括計劃投資東堡礦的澳洲黑石礦業公司（Blackstone Minerals）和越南稀土公司（VTRE）高管。

黑石礦業公司高管庫切爾（Tessa Kutscher）稱，越南政府打算在2023年底前對東堡礦的多個礦區招標，該公司計劃競購至少一個礦區的開採權。她透露，如果黑石礦業競標成功，對該項目的投資將達到約1億美元（約7.8億港元）。目前，該公司正在與多家電動汽車製造商討論合作。

VTRE董事長表示，儘管招標時間尚未確定，但肯定的是，越南政府計劃2024年重啟東堡礦。

路透社援引美國地質調查局（USGS）數據稱，越南擁有全球第二大稀土礦藏，在很大程度上仍未被開發。東堡礦已閒置至少7年，此前日企曾試圖投資東堡礦但最終放棄。越南國有礦業公司的一名官員稱，東堡礦的有效開採將推動越南躋身世界頂級稀土生產國之列。

除東堡礦外，越南還計劃開發更多的礦山。7月，越南政府制定到2030年每年生產6萬噸稀土氧化物（REO）當量的目標。

在越南計劃重啟稀土礦開採之際，以美國為首的西方國家以降低供應鏈風險為由，一直試圖打破中國「稀土壟斷」，擺脫對華稀土依賴。

路透社認為，越南稀土礦開採率較低，原因之一是中國在稀土領域的壟斷地位阻礙越南政府吸引國際投資。而重啟稀土礦開採，是越南在稀土領域挑戰中國主導地位而採取的更廣泛行動的一部份，也是越南朝着建立稀土供應鏈的目標邁出的一步。

2023年9月10日，美國總統拜登與越南共產黨中央總書記阮富仲帶領幕僚們在越共總部進行會談。阮富仲稱，越南同意將越美關係升級至全面戰略夥伴關係。（Reuters）

9月10日，越共中央總書記阮富仲與來訪的美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談。根據白宮網站發布新聞稿，兩國領導人強調經貿投資合作，雙方「認識到越南作為半導體行業主要參與者的巨大潛力，承諾支持越南半導體生態系統的快速發展，並積極合作，提高越南在全球半導體供應鏈中的地位」。

路透社提到，拜登在訪問越南期間，同意幫助越南更好地繪製其稀土資源地圖，並「吸引優質投資」。

目前無法確定現階段是否存在涉及美國投資者的具體計劃。不過，美國商會河內分會（AmCham Hanoi）會長羅克霍爾德（John Rockhold）透露，美國最近試圖在越南稀土行業站穩腳跟的努力沒有成功，2023年有一項涉及越南稀土的投資計劃失敗。

多名分析師認為，投資越南稀土礦業的計劃可能使越南成為一個可行的參與者，同時緩解西方對於稀土的戰略擔憂。但他們同時承認，將越南打造成一個「稀土中心」存在困難，中國將繼續保持主導地位。

英國投資公司泰拉資本（Terra Capital）分析師凱利（Dylan Kelly）表示，儘管西方國家重視所謂的降低供應鏈風險，但目前尚不清楚客戶是否願意為開發越南稀土礦支付溢價。他補充說，越南稀土市場總體上仍不透明。

澳洲科廷大學（Curtin University）教授金斯諾思（Dudley Kingsnorth）也說，越南距實現其稀土目標還有一段路要走。

越南稀土：一張未註明日期的照片顯示，位於越南萊州省（Tỉnh Lai Châu）弄色（Nam Xe）一處稻田，有稀土加工廠計劃在它附近興建。 （路透社）

此外，對於越南自主提煉、加工稀土的計劃，路透社直言「這不是一件容易的事」，因為稀土提煉複雜，而中國控制着許多加工科技，就連美國也沒有本土稀土加工廠，只能將稀土礦石出口到中國進行加工。

最近幾年，以美國為首的一些西方國家正不斷尋找和建立新的稀土供應鏈，以減輕對中國的依賴，試圖避免「被卡脖子」的困境。8月2日，蒙古國總理奧雲額爾登（Oyun-Erdene Luvsannamsrai）訪美期間表示，美國和蒙古國兩國討論包括稀土開採在內的關鍵礦產領域的合作。

越南稀土：一張未註明日期的照片顯示萊州省（Tỉnh Lai Châu）弄色（Nam Xe）礦場附近的一個稀土露天礦場。 （路透社）

但據北方稀土2022年發布年報，近年來全球新探明的稀土資源儲量日益增多，以美國、澳洲、緬甸等為代表的多元供應格局已經形成，而產能多點釋放對中國稀土市場供給格局形成一定衝擊。不過，稀土礦要真正發揮商業價值並不容易。不但開發周期長，且需要具備冶煉分離科技。

北方稀土認為，中國在稀土冶煉分離領域佔據主導地位，且作為全球最大稀土生產國，有明顯成本優勢。

7月6日，高盛集團（Goldman Sachs）發布報告稱，中國的稀土產量佔全球精煉產量的90%，美國和歐洲都正在努力想要擺脫對於中國稀土的依賴。但報告指出，西方可能需要投資超過250億美元（約1,950億港元）才能匹配中國的稀土供應量。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月26日報道，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）聲稱，中國在稀土領域的「主導地位」令美國的供應鏈變得脆弱。戴琪承認，中國在全球稀土金屬市場具有「非常明顯的主導地位」，「我確實認為他們在稀土供應、提取和加工方面把握着重要的『咽喉要道』（choke point）」。