英媒：越南擬借力西方開發稀土 挑戰中國主導地位
近年來，包括美國在內的西方國家一直試圖打破中國「稀土壟斷」，擺脫對華依賴。據路透社9月25日報道，10多名投資者、分析師、官員等知名人士透露，越南政府計劃2024年重啟該國最大的稀土礦東堡礦（Dong Pao）以及其他礦山，希望藉助西方力量，挑戰中國在稀土領域的主導地位。
本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：齊倩
據報道，知情人士中包括計劃投資東堡礦的澳洲黑石礦業公司（Blackstone Minerals）和越南稀土公司（VTRE）高管。
黑石礦業公司高管庫切爾（Tessa Kutscher）稱，越南政府打算在2023年底前對東堡礦的多個礦區招標，該公司計劃競購至少一個礦區的開採權。她透露，如果黑石礦業競標成功，對該項目的投資將達到約1億美元（約7.8億港元）。目前，該公司正在與多家電動汽車製造商討論合作。
VTRE董事長表示，儘管招標時間尚未確定，但肯定的是，越南政府計劃2024年重啟東堡礦。
路透社援引美國地質調查局（USGS）數據稱，越南擁有全球第二大稀土礦藏，在很大程度上仍未被開發。東堡礦已閒置至少7年，此前日企曾試圖投資東堡礦但最終放棄。越南國有礦業公司的一名官員稱，東堡礦的有效開採將推動越南躋身世界頂級稀土生產國之列。
除東堡礦外，越南還計劃開發更多的礦山。7月，越南政府制定到2030年每年生產6萬噸稀土氧化物（REO）當量的目標。
在越南計劃重啟稀土礦開採之際，以美國為首的西方國家以降低供應鏈風險為由，一直試圖打破中國「稀土壟斷」，擺脫對華稀土依賴。
路透社認為，越南稀土礦開採率較低，原因之一是中國在稀土領域的壟斷地位阻礙越南政府吸引國際投資。而重啟稀土礦開採，是越南在稀土領域挑戰中國主導地位而採取的更廣泛行動的一部份，也是越南朝着建立稀土供應鏈的目標邁出的一步。
9月10日，越共中央總書記阮富仲與來訪的美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談。根據白宮網站發布新聞稿，兩國領導人強調經貿投資合作，雙方「認識到越南作為半導體行業主要參與者的巨大潛力，承諾支持越南半導體生態系統的快速發展，並積極合作，提高越南在全球半導體供應鏈中的地位」。
路透社提到，拜登在訪問越南期間，同意幫助越南更好地繪製其稀土資源地圖，並「吸引優質投資」。
目前無法確定現階段是否存在涉及美國投資者的具體計劃。不過，美國商會河內分會（AmCham Hanoi）會長羅克霍爾德（John Rockhold）透露，美國最近試圖在越南稀土行業站穩腳跟的努力沒有成功，2023年有一項涉及越南稀土的投資計劃失敗。
多名分析師認為，投資越南稀土礦業的計劃可能使越南成為一個可行的參與者，同時緩解西方對於稀土的戰略擔憂。但他們同時承認，將越南打造成一個「稀土中心」存在困難，中國將繼續保持主導地位。
英國投資公司泰拉資本（Terra Capital）分析師凱利（Dylan Kelly）表示，儘管西方國家重視所謂的降低供應鏈風險，但目前尚不清楚客戶是否願意為開發越南稀土礦支付溢價。他補充說，越南稀土市場總體上仍不透明。
澳洲科廷大學（Curtin University）教授金斯諾思（Dudley Kingsnorth）也說，越南距實現其稀土目標還有一段路要走。
此外，對於越南自主提煉、加工稀土的計劃，路透社直言「這不是一件容易的事」，因為稀土提煉複雜，而中國控制着許多加工科技，就連美國也沒有本土稀土加工廠，只能將稀土礦石出口到中國進行加工。
最近幾年，以美國為首的一些西方國家正不斷尋找和建立新的稀土供應鏈，以減輕對中國的依賴，試圖避免「被卡脖子」的困境。8月2日，蒙古國總理奧雲額爾登（Oyun-Erdene Luvsannamsrai）訪美期間表示，美國和蒙古國兩國討論包括稀土開採在內的關鍵礦產領域的合作。
但據北方稀土2022年發布年報，近年來全球新探明的稀土資源儲量日益增多，以美國、澳洲、緬甸等為代表的多元供應格局已經形成，而產能多點釋放對中國稀土市場供給格局形成一定衝擊。不過，稀土礦要真正發揮商業價值並不容易。不但開發周期長，且需要具備冶煉分離科技。
北方稀土認為，中國在稀土冶煉分離領域佔據主導地位，且作為全球最大稀土生產國，有明顯成本優勢。
7月6日，高盛集團（Goldman Sachs）發布報告稱，中國的稀土產量佔全球精煉產量的90%，美國和歐洲都正在努力想要擺脫對於中國稀土的依賴。但報告指出，西方可能需要投資超過250億美元（約1,950億港元）才能匹配中國的稀土供應量。
美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月26日報道，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）聲稱，中國在稀土領域的「主導地位」令美國的供應鏈變得脆弱。戴琪承認，中國在全球稀土金屬市場具有「非常明顯的主導地位」，「我確實認為他們在稀土供應、提取和加工方面把握着重要的『咽喉要道』（choke point）」。