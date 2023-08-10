澳洲稀土公司高層：若不與中企合作　我們只能「乾等與玩手指」

據澳媒《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）當地時間9日報道，澳洲稀土公司「Peak稀土」（Peak Rare Earths）的執行董事斯克林肖（Russell Scrimshaw）表示，在與中國稀土行業頭部企業達成合作後，該公司的稀土項目得以提前幾年投產。



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據介紹，斯克林肖曾任全球第四大礦業巨頭、澳洲福特斯克金屬集團 （FMG）的創始董事等高級職位，在大型採礦項目開發和運營等方面具有豐富經驗。

談及此次合作，他直言，如果不與中國企業合作，他的公司就只能「乾坐着無所事事」（wait and twiddle our thumbs），直到西方發達國家也建立起眼下由中國主導的稀土加工基礎設施。然而現在，西方根本跟不上稀土行業的發展速度，中國成了合作夥伴的必然選擇。

「Peak稀土」在社交媒體X（前稱Twitter）介紹上還寫着，「該公司致力於成為中國以外為數不多的稀土綜合供應商之一」。

但在去年，中國稀土行業頭部企業盛和資源控股股份有限公司（後簡稱「盛和資源」）收購了「Peak稀土」近20%（19.81%）的股權之後，這家澳洲公司改變了策略。

它擱置了在英國建廠的原計劃，轉而斥資3.21億美元（約合人民幣23.1183億元）在坦桑尼亞建造一座礦，專注出售稀土精礦。「Peak稀土」周三表示，他們已與盛和資源達成一項為期7年的協議，該中企將100%收購該礦的精礦。

據界面新聞報道，盛和資源8月9日發布公告稱，公司間接持股100%的子公司盛和新加坡與「Peak稀土」簽署了具有約束力的包銷協議，盛和新加坡將購買Ngualla項目產出的100%稀土精礦、至少50%的中間稀土產品或最終分離的稀土氧化物等。根據Peak公司公告，預計於2026年初完成Ngualla項目的建設和開發。

斯克林肖表示，「Peak稀土」在坦桑尼亞的稀土礦，其地質類型只有中國的稀土精煉廠才有能力對其進行加工，這一無法改變的事實對這家公司最終決定尋找中國合作夥伴產生了很大影響。

在與中國企業達成交易後，斯克林肖直言，如果這筆生意做不成，「Peak稀土」的另一條路就只有「坐着乾等」。

「我們相信，短期內唯一可預見的行動方式就是這樣。」他說，「對我們來說，啟動這個項目最簡單、也是風險最小的方式，就是與中國公司合作。」

「Peak稀土」的行政總裁戴維斯（Bardin Davis）也表示，該公司與中國企業的合作是「理性」的，「一家初級礦業公司應該關注什麼？對我們來說，關注重點始終是如何為股東創造價值，以及如何以低成本、低風險的方式實現這一目標。」

斯克林肖進一步指出，西方目前的發展速度還不夠快，趕不上整個稀土行業的蓬勃增長。「我們當然可以坐等很長時間，直到有人終於能夠建起一座可以將稀土產品運往世界各地的精煉廠。但據我所知，目前只有一家公司正在建造精煉廠，那就是美國的MP材料公司（MP Materials）。」

根據公開資料，MP材料是一家總部位於美國內華達州拉斯維加斯的稀土材料公司，其運營的芒廷山口稀土礦（Mountain Pass）是目前全美唯一在運營的稀土礦。它被美國政府寄予恢復美國稀土供應鏈、從中國手中奪回稀土產業控制權的厚望，還獲得了美國防部的資助。

澳洲《金融評論報》這篇報道還提到，澳資源部長馬德琳・金（Madeleine King）今年曾表示，只歡迎「志同道合」的外國投資者投資澳洲的關鍵礦產。報道聲稱，這被廣泛解讀為對中國的「警告」。

去年11月，她還表示，西方國家希望很快結束在稀土和關鍵礦物質領域對中國的依賴，但這只是一個「白日夢」，澳將和美方一道加強對有關礦物的投資，以提供替代選項，打破中國對國際供應鏈的壟斷。

對此，時任中國外交部發言人趙立堅回應表示，中方一貫認為，關鍵礦產資源國都應該為保障相關產業鏈供應鏈安全穩定發揮積極作用，共同承擔全球相關礦產供應的責任，確保相關經貿合作正常開展。同時，不應將世界經濟政治化、工具化、武器化，破壞全球產業鏈供應鏈穩定，衝擊現有世界經濟體系。中方將繼續深度參與全球產業分工和合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係。