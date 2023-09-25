德國汽車工業協會挺對華「去風險」　籲政府尊重企業自由

德國汽車工業協會（Verband der Automobilindustrie e. V.，VDA）支持德國官方對華「去風險」立場，並敦促政府解決對中國新版《反間諜法》的擔憂，倡導商業數據的保密性。



路透社報道，代表寶馬、大眾等德國大小車企的德國汽車工業協會將於星期一（9月25日）晚些時候發布一份8頁的涉華立場文件，以回應德國政府今年發布的首個對華戰略。

根據路透社看到的文件內容，德國汽車工業協會對柏林拒絕與中國「脫鈎」、轉而支持「去風險化」（即減少對華戰略依賴）這一立場表示歡迎。

德國政府於今年7月發布首個「中國戰略」文件，將中國定調為「夥伴」，同時也是競爭者和體制對手。

總理朔爾茨（Olaf Scholz）說，中國戰略是對華關係的一個新框架，德國的目標不是與華脫鈎，而是今後在關鍵領域減少對華依賴，以降低風險。

圖為2023年9月9日，G20峰會舉行期間，德國總理朔爾茨在印度新德里出席記者會。（Reuters）

德國汽車工業協會注意到政府的對華戰略批准了中德之間的自由數據交換，但並未提及中國的網絡安全法或新版《反間諜法》。

汽車工業協會在文件中說，德國政府有責任在北京提倡商業數據的保密性，解決法律影響的問題，並共同尋求解決方案。

此外，該協會也警告德國政府不要干預企業決策，而是應該支持多元化戰略。

文件指出，任何希望更好保護德國關鍵基礎設施的法律改革，都應該避免單獨針對某個國家。「德國不應該發出投資保護主義日益嚴重的訊號。」

該協會呼籲歐盟委員會在制定對外投資篩選工具時尊重企業自由，「只有在能夠證明存在嚴重安全問題的特殊情況下，國家干預才應作為最後手段」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

