美國承認庫克群島和紐埃島為主權獨立國家　拜登宣布將建交

美國總統拜登（Joe Biden）宣布，美國正式承認太平洋地區的庫克群島（Cook Islands）和紐埃島（Niue）為主權獨立國家，並將與兩國建立外交關係。



路透社報道，拜登星期一（25日）在一份聲明中作出上述表態。 他還說，美國與庫克群島的合作歷史悠久，可以追溯到二戰時期，當時美國軍方在庫克群島的一個環礁上建造了機場跑道。 「在我們努力應對兩國人民生活的最重要挑戰之際，今天的聲明將使我們能夠擴大這一持久夥伴關係的範圍。」

拜登指出，美國如今正式承認這兩個太平洋島國的主權和獨立，將有助於推動印太地區的「自由和開放」。

根據先前的報道，拜登將在自星期一起召開的美國–太平洋島國峰會（U.S.-Pacific Island Forum）第二次峰會期間，宣布對兩個太平洋島嶼給予外交承認。

白宮稱，這次的峰會將重點集中在氣候變遷、經濟成長、永續發展、公共衛生和打擊非法捕魚等優先事項。

路透社指出，與太平洋島國領導人的峰會是美國魅力攻勢的一部份，旨在抗衡中國在美國長期視為後院的太平洋戰略地區的影響力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

