太平洋島國庫克群島擬深海採礦　總理：有助國家長遠發展

太平洋島國庫克群島（Cook Islands）總理布朗（Mark Brown）表示，政府會以謹慎方式推動深海採礦計劃，指有關計劃幫助國家長遠發展。不過多個國家及組織都表示反對，憂慮開採可能對生態系統帶來嚴重影響。



《衛報》7月7日報道，布朗以電郵方式受訪時，談及該國的深海採礦計劃，稱政府正研究其可行性，形容拓展這個機會不但是為國家做正確的事情，亦是負責任的做法。

庫克群島由15個小島組成，位處湯加（Tonga）及法屬玻利尼西亞（French Polynesia）之間，人口只有大約1.8萬人。不過當地水域的海底就估計蘊藏約70億噸的金屬結核（polymetallic nodules），這些物質需時數百萬年形成，含有豐富的鈷（cobalt）、銅、鎳（nickel）及錳（manganese）。

布朗曾表示，庫克群島可能成為重要戰略金屬的來源，估計可以滿足全球目前對鈷的需求長達八十年。另外亦有支持深海採礦的支持者認為，這是為國家利用海洋資源發展經濟的機會，同時可以逐漸減少對化石燃料的依賴。

不過有研究太平洋的「克拉里恩－克利珀頓地區（Clarion-Clipperton Zone，CCZ）的專家則指出，區內有大約40至70%的海洋生物樣本仍未收集，指在開採金屬結核對海洋生態的後果遠超預期。

庫克群島（Cook Islands）總理布朗（Mark Brown）認為，深海採礦有助國家長遠發展，但目前仍未有最終決定。（Getty Images）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）去年曾呼籲全面禁止深海採礦，德國、智利、西班牙、日本及新西蘭等國都支持禁令或暫停進行計劃；而之前有意支持採礦的太平洋國家斐濟及圖瓦盧（Tuvalu）亦改變立場，與 帕勞（Palau，又譯帛琉）、薩摩亞（Samoa）等國家、以及Google和大眾汽車（Volkswagen）等企業聯手，共同呼籲暫停採礦。

負責世界海底管理的聯合國機構國際海底管理局（International Seabed Authority，ISA）會在7月9日起接受開採海底的申請，預計需要經過冗長的審批程序，目前難以估計最快何時批准開採計劃。

布朗稱，預計數年內都不會收到相關申請，重申國家需要更多數據和資料，再決定是否開採。不過他表明，作為一個細小島國，易受外來衝擊影響，因此深海採礦為國家的繁榮、發展、多樣化帶來長遠前景，當地的將來就應該交由當地人決定。