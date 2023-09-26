澤連斯基：第一批艾布拉姆斯坦克運抵烏克蘭

烏克蘭總統澤連斯基說，美國提供的首批艾布拉姆斯（Abrams）主戰坦克已經抵達烏克蘭，烏軍對俄羅斯的反攻將得到助力。



法新社報道，澤連斯基星期一（9月25日）在社交媒體發文說，根據國防部消息，首批艾布拉姆斯坦克已經抵達烏克蘭，並準備增援烏軍部隊。不過，他並未透露這批坦克的具體數量，以及它們需要多長時間才能部署到前線。

美國曾在今年年初承諾向烏軍提供31輛艾布拉姆斯主戰坦克，並將為這些坦克配備120毫米穿甲貧鈾彈。

法新社指出，美方決定向烏提供艾布拉姆斯坦克是一個轉折，因為美國防方面曾多次表示，由於其複雜性，這種坦克不適合烏軍部隊。

此外，在戰事方面，烏克蘭星期一聲稱，俄羅斯黑海艦隊司令維克托·索科洛夫（Viktor Sokolov）已在烏方導彈襲擊中死亡。

烏克蘭特種部隊當天在社媒發文宣布，在星期六（23日）對克里米亞半島上俄羅斯黑海艦隊司令部發動的打擊中，俄方「34名軍官被打死，其中包括黑海艦隊司令索科洛夫。另有105名佔領者受傷」。

烏方還說，俄黑海艦隊司令部「已無法修復」。

俄羅斯國防部星期六承認其黑海艦隊司令部遭到襲擊，並稱有一名軍人失蹤，而最初的報告稱有一人喪生。不過，俄方目前未就索科洛夫死亡一事做出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

