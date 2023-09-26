中國發白皮書推構建人類命運共同體　王毅：反對擴大軍事同盟

中共政治局委員、外交部部長王毅強調，要為普遍安全創造有利環境，關鍵是倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，反對肆意擴大軍事同盟、擠壓別國的安全空間。



根據中國網（china.com.cn）提供的文字實錄，王毅9月26日出席中國國務院新聞辦公室發布《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書的發布會

他在新聞發布會上說：「我們要為普遍安全創造有利環境。關鍵是倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持通過對話協商解決國家間分歧和爭端，重視彼此合理安全關切，反對肆意擴大軍事同盟、擠壓別國的安全空間。」

王毅強調，要更好統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，加快提升生物安全、網絡安全、數據安全、人工智能安全等領域對話合作，共同做好風險防範。

他也說：「近年來我們雖然遭受了貿易戰、新冠疫情、地緣危機的困擾，但全球化大潮仍然在曲折中奔騰向前，世界經濟的大海沒有也不會退回到孤立的湖泊河流。」

王毅強調，中國致力於走出一條不同於西方傳統大國的現代化道路，將和平發展作為中國的戰略選擇。「在推動構建人類命運共同體的進程中，中國將把自身發展寓於各國共同發展之中，把自身的前途命運和人類的前途命運緊密聯繫起來，不斷以自身新發展為世界提供新機遇，為人類和平與發展事業注入更強動力，作出更大貢獻。」

王毅說，兩次熱戰、一次冷戰殷鑑不遠，陣營對抗、零和博弈沒有前途，並強調要反對搞陣營對抗和排他性小圈子，走出一條「對話而不對抗，結伴而不結盟」的國與國交往新路。

他也強調，反對脫鈎斷鏈、小院高牆，抵制保護主義、單邊制裁，推動構建公正、合理、透明的國際經貿規則體系。

王毅也說，價值觀不應當成為政治工具，更不能變成對抗武器，強調反對鼓譟所謂「民主和威權」二元對立，反對將自己的價值觀和模式強加於人。