中央發布《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書

新華社報道，2023年是國家主席習近平提出構建人類命運共同體理念10周年，國務院新聞辦公室26日發布《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書。



白皮書指，構建人類命運共同體，就是每個民族、每個國家、每個人的前途命運都緊緊聯繫在一起，應該風雨同舟，榮辱與共，努力把我們生於斯、長於斯的星球建成一個和睦的大家庭，推動建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界，把各國人民對美好生活的嚮往變成現實。

白皮書說，10年來，構建人類命運共同體的理念不斷豐富和發展，實踐穩步推進，觀念日益深入人心。國際社會普遍認為，人類命運共同體理念超越利己主義和保護主義，打破了個別國家唯我獨尊的霸權思維，反映出中國對人類發展方向的獨到見解，對於推動各國團結合作、共創人類美好未來具有重要意義。

白皮書指，人類命運共同體理念的提出和實踐，已經在國際上凝聚起團結合作的廣泛共識，彙聚起應對挑戰的強大合力。展望未來，這一理念必將煥發出愈發鮮明的真理力量、更為彰顯的引領作用和超越時空的思想偉力，為人類社會開闢共同發展、長治久安、持續繁榮的美好願景。

白皮書稱，構建人類命運共同體既是一個美好願景，也是一個歷史過程，需要一代又一代人接力跑才能實現。只要世界各國團結起來，共行天下大道，向著構建人類命運共同體的正確方向，一起來規劃，一起來實踐，一點一滴堅持努力，日積月累不懈奮鬥，就一定能夠共同創造人類更加美好的未來。

白皮書共約2.2萬字，除前言、結束語外分為五個部分，分別是：人類站在歷史的十字路口；解答時代之問，描繪未來願景；紮根深厚歷史文化土壤；既有目標方向，也有實現路徑；中國既是倡導者也是行動派。