美國科技巨頭減少限制假消息措施引發擔憂

全球明年即將迎來選舉年，但美國大型科技平台卻陸續撤銷原本旨在限制假消息的政策，引發人們擔憂這會削弱各國在選舉期間應對可能出現的大量錯誤信息的能力。



法新社報道，全球多地明年將迎來全國大選，包括美國、印度、非洲和歐盟等國家與地區將舉行50多場重大選舉。

由於面臨裁員、削減成本措施，以及指責社媒壓制言論自由的右翼團體帶來的壓力，包括YouTube、Facebook等科技公司都已放寬內容審核政策，並縮小安全團隊的規模。

「全球科技正義聯盟」指出，社媒公司尚未為2024年的選舉海嘯做好準備。它在本月發表的報告中說：「在他們計算企業盈利的同時，各國的民主很容易遭到暴力政變企圖、惡毒仇恨言論和選舉干預的影響。」

非政府組織「自由新聞」負責數碼正義和民權事務的納維德斯告訴法新社：「從我們的觀察，這些（科技平台）公司曾經採取的具體措施正在大幅倒退。」

例如，YouTube今年6月宣布，將停止刪除謊稱2020年美國總統大選存在「欺詐、錯誤或故障」的內容，遭到研究人員的嚴厲批評。對此，YouTube辯稱，刪除這些內容可能會「產生意想不到的限制政治言論的效果」。

此外，社交媒體平台X（前稱Twitter）8月宣布，將允許美國候選人在該平台投放付費政治廣告，推翻了平台此前設下的禁令，引發人們擔心明年大選中可能出現的虛假信息和仇恨言論。

哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所律師克里希南則說：「公眾迫切需要知道平台是如何被利用來操縱民主進程的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

