數十年來首次　以色列首派部長訪沙特阿拉伯

據《以色列時報》消息，當地時間9月26日，以色列旅遊部長卡茨（Haim Katz）率領代表團抵達沙特阿拉伯，參加聯合國世界旅遊組織在利雅得舉行的活動。此次訪問為期兩天，是歷史上以色列政府部長首次到訪沙特。



半島電視台報道稱，就在同一天，在得到以色列政府的同意後，沙特高級代表團到訪約旦河西岸，這是沙特代表團自1967年以來首次訪問該地區。兩國具有「里程碑意義」的訪問或將推動沙特和以色列關係正常化的進程。

根據以色列旅遊部長辦公室發布的聲明，卡茨強調，旅遊業是「國家之間的橋樑」，「旅遊領域的合作有可能凝聚人心，促進經濟進步。」聲明還補充說，卡茨將採取行動建立合作，促進以色列旅遊業和外交關係的發展。

在接受以色列媒體採訪時，卡茨表示，以色列代表團到訪沙特是一個「歷史性的、令人興奮的事件」，「我們在利雅得受到了熱情接待，我估計我們將在會議上與多個代表團會面，包括那些與我們建立起關係的代表團，以及那些還沒有建立關係的代表團。」

就在卡茨首次率團訪問沙特之際，沙特政府派出的高級代表團也從陸路通過以色列控制的過境點，自1967年以來首次訪問約旦河西岸。代表團團長、沙特首任駐巴勒斯坦非常駐特命全權大使兼耶路撒冷總領事蘇德里向巴勒斯坦總統阿巴斯遞交了國書。

沙特通訊社稱，在約旦河西岸城市拉姆安拉，蘇德里向阿巴斯轉達了沙特國王和王儲的問候，表示沙特將堅定支持巴勒斯坦人民及其正義事業。

蘇德里還在拉姆安拉與巴勒斯坦外交部長馬勒基舉行了會談。據半島電視台報道，蘇德里向馬勒基強調，巴勒斯坦問題是一個「根本性的支柱」，「阿拉伯和平倡議」是沙特未來達成的任何協議的基礎。

沙特在2002年3月的第14次阿拉伯國家首腦會議上提出了「阿拉伯和平倡議」，主張恢復「兩國方案」，要求以色列撤出1967年以來佔領的所有阿拉伯領土，建立以東耶路撒冷為首都、擁有獨立主權的巴勒斯坦國。

半島電視台認為，沙特與以色列之間的接觸已經引起巴勒斯坦人的擔憂，沙特或許想借這次訪問向巴勒斯坦作出保證，即使沙特與以色列建立正常關係，他們依然會捍衛巴勒斯坦的鬥爭事業。

美國政府正試圖推動沙特和以色列關係正常化。美國《華爾街日報》8月曾援引美國官員的消息稱，美國和沙特正在擬定一項協議：沙特承認以色列並建立外交關係，作為交換，以色列在巴勒斯坦問題上作出讓步，沙特將獲得美國提供的安全保障和民用核項目援助。

美聯社認為，以色列政府部長訪問沙特具有「里程碑意義」，意味着兩國關係正常化的談判或許取得一定進展。但協議依然存在很多障礙，例如沙特希望以色列在約旦河西岸作出讓步，這一努力很可能遭到以色列總理內塔尼亞胡領導的極右翼政府的強烈反對。

9月20日，美國福克斯新聞播出了對沙特王儲兼首相穆罕默德的採訪。談及沙以關係正常化的問題，穆罕默德表示，沙特正朝着與以色列實現關係正常化的道路上逐漸邁進，「到目前為止，我們有一個很好的談判策略。我們希望能夠達成一項協議，緩解巴勒斯坦人的生活（困難），並讓以色列成為中東的一員。」

巴勒斯坦歡迎沙特代表團對約旦河的西岸訪問，但對沙以關係問題持謹慎態度。阿巴斯日前在聯合國大會一般性辯論發表講話時表示，除非給予巴勒斯坦人民充分、合法的權利，否則不可能達成新的中東和平協議。

兩名巴勒斯坦高級官員對《以色列時報》表示，只有以色列停止在約旦河西岸一切單方面行動，巴勒斯坦才會支持沙特與以色列關係正常化。這兩名官員強調，巴勒斯坦不反對沙特與美國就相關問題接觸，但巴方已經向兩國提出要求，希望將巴勒斯坦問題納入談判進程。