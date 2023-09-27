長達數月　美國荷里活編劇罷工正式落幕

美國編劇工會領袖星期二（9月26日）宣布，接受了與片廠敲定的薪酬協議，結束長達數月的罷工。



法媒報道，美國編劇工會「美國作家協會」（Writers Guild of America）在一份聲明中說，董事會「一致投票支持這項協議」，並補充「罷工於星期三（27日）午夜12時01分結束」。

美國編劇工會是從5月2日開始罷工，對津貼、人力、人工智能的運用跟資方進行協商。

工會在上星期天（24日）說：「我們可以非常自豪地說，這項非比尋常的協議，將為各領域的會員作家帶來有意義的收益和保護。」

據報道，工會的11500名成員對是否接受這項協議擁有最終決定權，將於10月2日至9日進行投票。

雖然，編劇們仍有可能拒絕接受這份協議，但業內專家多數認為，投票批准只是一種過場形式。而受罷工影響的電視和電影項目的工作，將可以在投票完成後重新啟動。

不過荷里活問題只解決一半，7月加入罷工行列相挺的演員工會持續罷工中。美國演員工會約有16萬名成員，工會呼籲資方重回談判桌。受罷工影響，包括Netflix的《怪奇物語》（Stranger Things）、迪士尼的《刀鋒戰士》（Blade）等熱門新作進度均停擺，目前預估經濟損失高達50億美元（約68億新元）。

據報道，要完全解決罷工問題，預計至少還需要數個星期的時間。

本文獲《聯合早報》授權轉載

