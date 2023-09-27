德國2026年起停向華供優惠貸款　不再視中國為發展中國家

俄衛網9月27日稱，德國聯邦經濟與合作發展部（BMZ）9月26日，自2026年起，德國將不再向中國提供優惠貸款，這是德國「減少對中國戰略依賴」的最新舉措。



據路透社報道，德國財政部於9月中旬通知中國財政部，稱德國聯邦政府決定永久停止向中國提供優惠貸款。

德國經濟合作與發展部長舒爾策（Svenja Schulze）說：「我們不再將中國視為發展中國家。」

她補充道：「中國是一個重要的合作夥伴，沒有中國，我們就無法成功地克服全球危機。」

德國國有的復興信貸銀行（KfW）與中國財政部之間的優惠貸款項目合同只能簽訂到2025年。該部表示，「這些優惠貸款項目必須在氣候和環境領域產生雄心勃勃的影響。」

德國財政部表示，作為一個高度發達的經濟體，中國可以進入國際資本市場，並能以優惠條件在市場內進行再融資。

2013年至2022年，德國與中國達成總額34.51億歐元的優惠貸款協議。

2009年以來，德國聯邦政府不再向中華人民共和國提供任何用於發展合作的預算資金。唯一發放的貸款是來自KfW自有資金的可償還有息貸款，即優惠貸款，沒有增加德國預算資金。

這些貸款為氣候行動、環境保護和資源保護項目的投資提供資金，例如，用於重新造林和保護生物多樣性的自然保護項目。這些投資符合最高的環境和社會兼容性標準。它們還具有創新元素，這意味着它們樹立了榜樣。它們的影響可以超越眼前的項目，它們為中國經濟的可持續發展提供了重要的動力。中國更清潔的環境對我們德國也有好處。