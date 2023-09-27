美中貿委會年度報告：兩國關係走向將決定未來投資趨勢

中新社9月26日引述美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）9月26日發布的年度會員調查報告稱，美中關係走向將決定未來投資趨勢。



這份報告是美中貿委會圍繞中國商業環境對117家會員企業所作調查而得出的。報告指出，多數美國企業在華仍保持盈利，並認可中國市場對其保持全球競爭力的重要性。

根據調查，在受訪美企認為的2023年前十大挑戰中，美中關係取代新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情，重新成為首要挑戰。2018年至2021年，「美中關係」曾連續4年位列在華美企的首要關切。

對比近幾年的「前十大挑戰」調查反饋，今年的排序出現較大幅度的變動。如「出口管制、制裁和投資審查」從去年的第六位升至今年的第三位。

美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）稱：

我們的會員企業普遍反饋，持續緊張的美中關係連同其他因素加劇了政策環境的不確定性，從而導致許多美資企業錯失銷售機會，推遲或取消在華投資。

報告同時提到美中關係近期取得的積極進展。兩國政府加強外交接觸，並成立經濟領域工作組；美中直飛航班數量逐步增加；中國政策制定者理解外資企業對市場准入和合規問題的關切等因素，讓報告得出「仍有理由保持謹慎樂觀」的結論。

美中貿委會是一家非政府、無黨派、非營利機構，擁有275家在華經營的美國會員企業。本年度的調查於今年6月至7月開展。今年的受訪企業中，有三分之二在華運營超過20年，逾三分之一的企業在華營收超10億美元。