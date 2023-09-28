印尼禁止社交平台與電子商貿掛鈎　TikTok或首當其衝

印尼貿易部長祖爾基弗里（Zulkifli Hasan）週三（9月27日）表示，印尼已禁止社群媒體平台上的電子商務交易。



路透社報道，印尼政府表示，這項法規已於週二（26日）開始生效。 該舉措旨在保護線下商家和市場，並補充說社交媒體平台上的掠奪性定價正在威脅中小企業。

祖爾基弗里告訴記者，該規定旨在確保「公平公正」的商業競爭，也旨在保護用戶的資料。 他警告稱，不能讓社群媒體同時成為電子商務平台、商店和銀行。

路透社查閱的監管文件顯示，新規定還要求印尼電商平台為從國外直接購買的商品設定100美元的最低價格，且所有產品均應符合當地標準。

印尼的TikTok活躍用戶數排名全球第二，每月活躍用戶數為1.25億人。 三個月前，TikTok承諾未來幾年將在東南亞（主要是印尼）投資數十億美元，大力建立其電子商務平台TikTok Shop。

TikTok印尼發言人表示，將尋求一條建設性的前進道路，並對這一公告「深感擔憂」，「特別是它將如何影響活躍於TikTok Shop上600萬當地賣家的生計」。

祖爾基弗里表示，TikTok有一個星期的時間調整以遵守規定，否則將可能關閉。

BMI研究表示，TikTok將是唯一受到交易禁令影響的業務，此舉不太可能損害數碼市場產業的成長。

本文獲《聯合早報》授權轉載

