菲律賓發影片證拆南海黃岩島浮動屏障？　中國海警局：自導自演

菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）發影片展示他們拆除由中方設置的浮動障礙物後，中國海警局9月27日就菲律賓公務船非法侵闖黃岩島發表談話。



根據中國海警局網站，新聞發言人甘羽表示，9月22日，菲律賓漁業和水產資源局公務船未經中國政府批准，非法進入中國黃岩島附近海域滋事挑釁，中國海警依法採取喊話警告、航路管制等必要措施對其有效管控，針對菲船沖闖潟湖臨時布放攔阻網具，事後於9月23日主動收回攔阻設施、恢復常態管控，現場操作專業規範、合法合理。

甘羽還說，菲方所謂拆除中方攔阻網具，完全是捏造事實、自導自演，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。

美媒記者隨菲律賓船隻前往南海具爭議的島礁時直擊菲律賓船隻與中國船隻對話。這間傳媒公開有關情況後，中國外交部25日證實確有此事，菲律賓則指責中國在南海主權爭議地區設置浮動障礙物，明言菲方將採取一切適當行動，清除南海爭議地區的浮動屏障。