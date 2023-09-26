菲律賓議員揭恐怖邪教涉性侵　迫準新娘先與領袖過夜

菲律賓參議員翁蒂韋羅斯（Risa Hontiveros）和德拉羅薩（Ronald "Bato" Dela Rosa）正尋求針對北蘇里高省（Surigao del Norte）索科羅（Socorro）一個涉嫌迫害未成年人的邪教組織進行調查。翁蒂韋羅斯9月26日在Facebook發布逃離邪教生活的受害人分享經歷影片，親述自己小時候遭受虐待的經過。



根據《菲律賓每日問詢報》網站稱，現任參議院議員兼警察局前局長德拉羅薩25日提交一項決議，要求調查邪教組織Socorro Bayanihan Services Inc.。

這個組織本是民間組織，後來變成一個準宗教組織，現時被稱為Omega de Salonera。它被指有3500名信徒，包括1580名兒童。

它的巢穴在棉蘭老島的山區。它宣揚末日將至的意識形態，被指對其成員歛財，對包括兒童在內的成員施行虐待、強姦、性暴力以及強迫結婚等。

翁蒂韋羅斯稱：「根據直接和第一手證詞，奎拉里奧會對未成年人士進行性虐待和暴力行為，包括命令女孩和他過夜。」

德拉羅薩在決議中稱，其辦公室收到來自索科羅市長的一封信，要求調查有關組織涉嫌經營冰毒實驗室和全副武裝私人軍隊。

根據決議，邪教領導人名為奎拉里奧（Jey Rence Quilario），也被稱為高級阿吉拉（Senior Agila）。 他聲稱自己是耶穌的轉世和世界的新救世主。他也被稱為彌賽亞。

德拉羅薩亦引述聲稱目擊邪教運作的人說，在奎拉里奧和其他人居住的一間白色房子附近，有個地下室存在冰毒實驗室。

這個邪教擁有一支名為「阿吉拉」的全副武裝私人軍隊，武器、彈藥和支付由存在一個名為Agila的重武裝私人軍隊。邪教領導人還有4名人盾，其中1人名為薩尼科（Karen J. Sanico）。

根據德拉羅薩說法，奎拉里奧還會強迫兒童成員結婚，甚至命令被選定的新娘婚前要與他共度一夜。

有8名兒童最近數週成功逃出。一名化名Chloe的15歲少女以影片形式作供。她自稱13歲時，被領袖強迫她嫁給一名21歲男子。奎拉里奧多次將兩人鎖在一間房，迫他們發生性行為。奎拉里奧也說，由於兩人已結婚，男子有權強姦她。

Chloe曾懇求家長協助斬斷這段婚姻，但他們拒絕了，稱要遵循「彌賽亞」的意願。

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